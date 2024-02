”Aleksei Navalnyin kaunis Venäjä ei toteudu koskaan”

Venäjä-asiantuntija Sergei Radtshenko reagoi synkästi venäläisviranomaisten antamiin tietoihin vangitun oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin kuolemasta.

– Uskomattoman surullista – eikä odottamatonta. Tämä on muistutus siitä, mitä Venäjästä on tullut, jos jotain muistutusta muka tarvittiin. Jotkut ilmeisesti yhä tarvitsevat. Tyrannia elää uhriensa verestä. Se kasvaa vahvemmaksi ja ylimielisemmäksi eikä se kunnioita mitään muuta kuin voimaa, hän jatkaa, Chicagon yliopiston professori Radtshenko sanoo X-palvelussa.

– Lepää rauhassa Aleksei Navalnyi ja kaunis tulevaisuuden Venäjäsi, jota ei koskaan tullut ja jota ei koskaan ole tuleva, hän jatkaa.

Aleksei Navalnyin on kerrottu menehtyneen äkillisen sairastumisen seurauksena rangaistussiirtolassa, jossa hän istui poliittista tuomioita. Venäjän turvallisuuspalvelu yritti murhata Navalnyin myrkyttämällä vuonna 2020. Julkisuudessa on jo epäilty, ettei kuolema ollut luonnollinen.

RIP Alexey Navalny and his beautiful future Russia that never was and was never going to be.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) February 16, 2024