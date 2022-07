Aleksei Navalnyi: Elän kuin Vladimir Putin

Vangittu venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi kertoo Twitterissä ironiseen sävyyn elävänsä kuin presidentti Vladimir Putin ja turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev.

– Ainakin luulen niin, kun katselen parakkini ympärillä olevaa aitaa, hän sanoo.

Navalnyi siirrettiin kesäkuun puolivälissä Pokrovin leiriltä pahamaineiselle IK-6-vankilerille.

Hän kertoo aidan olevan kuuden metrin korkuinen.

– Olen nähnyt sellaisia vain Putinin ja Medvedevin palatseja koskevissa tutkimuksissamme, Navalnyi toteaa viitaten korruptiota vastustavan FBK-säätiönsä työhön.

– Putin asuu ja työskentelee sellaisissa paikoissa. Ja minä asun samanlaisessa paikassa.

Navalnyi korostaa Putinin istuttavan ministereitä odotushuoneessa kuuden tunnin ajan.

– Minun asianajajieni on odotettava viisi tai kuusi tuntia nähdäkseen minut.

– Minulla on parakissani kovaääninen, joka soittaa kappaleita kuten ”Kunnia FSB:lle” (Venäjän turvallisuuspalvelu) ja luulen, että myös Putinilla on tällainen.

Navalnyin mukaan tähän yhtäläisyydet kuitenkin loppuvat.

– Putinin tiedetään nukkuvan aamulla klo 10:een asti. Sitten hän ui altaassa ja syö raejuustoa hunajan kanssa.

– Minulle klo 10 on jo lounasaika, koska työt alkavat klo 6.40 aamulla.

Navalnyi kertoo työskentelevänsä vankileirillä arkisin seitsemän tuntia ompelukoneen ääressä. Lauantaisin työskennellään viisi tuntia.

Navalnyi on nyt korkeimman turvaluokituksen omaavassa vankilassa eli luokitukseltaan ”punaisessa” vankilassa. IK-6 Melehovo-rangaistussiirtola sijaitsee 250 kilometriä itään Moskovasta.

1/12 I live like Putin and Medvedev.

At least I think so when I look at the fence around my barrack. Everyone has the usual fence, and inside there are rods to dry the laundry on.

— Alexey Navalny (@navalny) July 1, 2022