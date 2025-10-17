Albaniasta on tullut yksi öljytuotteiden salakuljetuksen keskus

Albanian Durrësin satamasta Porto Romanosta Adrianmeren rannalla on Balkan Investigative Reporting Network BIRN:in mukaan tullut yksi Venäjän salakuljetuksen keskuksista. Tammikuussa paikalliset viranomaiset tutkivat siellä Tansaniaan rekisteröidyn rahtialuksen Aya Zanoubyan, joka oli tullut satamaan väitetyn sähkövian takia. Rahtiluettelon mukaan alus kuljetti sementtiä, mutta tutkijat löysivät sieltä 600 000 litraa dieselöljyä.

Tämä ei BIRN:in mukaan ollut ensi kerta, kun satamaan oli tuotu ilmoittamatonta rahtia.

Saman sataman kautta on tuotu Eurooppaan pakotteiden alaisia öljyjalosteita pääasiassa Venäjältä ja Libyasta. Sama alus kiinnittyi Porto Romanon laituriin vain kolme viikkoa aiemmin, silloinkin ilmoituksen mukaan teknisen vian takia ja rahtinaan ”sementtiä”.

– Venäjä on pääasiallinen lähtömaa. Toinen on Libya, mutta noin kolmannes kaikista salakuljetetuista öljytuotteista tulee Venäjältä, kertoi Investigative Reporting Project Italy IRPI:n johtaja Lorenzo Bagnoli.

Öljytuotteiden salakuljetuksessa väärennetyt rahtiluettelot ovat tavallisia ja leväperäisesti rahteja tarkastavat satamat valikoituvat määräsatamiksi. Siksi viranomaisia ei välttämättä tarvitse edes lahjoa.

EU kielsi Venäjän raakaöljyn merituonnin joulukuussa 2022 ja Venäjän öljynjalosteet helmikuusta 2023 alkaen. Venäjä on kuitenkin käyttänyt eri keinoja toimitusten jatkamiseksi. Turkki on ollut yksi tärkeä välittäjämaa, joka on myynyt venäläisiä öljytuotteita EU:hun ominaan.

Osa Venäjän öljytuotteista on päätynyt https://www.washingtonpost.com/business/2023/11/14/russian-oil-sanctions-us-greece-turkey/ Kreikkaan jalostamolle, joka toimittaa polttoaineita Yhdysvaltain sotalaivoille ja Eurooppaan tukeutuville lentokoneille. Albanialla on yhteistä maarajaa Kreikan kanssa eikä matka ole pitkä Kroatiaan ja Italiaankaan.

Libya osallistuu aktiivisesti venäläisen öljyn salakuljetukseen. Monet kuljetukset lähtevät Bengasista, joka on kenraali Khalifa Haftarin hallitseman alueen pääkaupunki. Venäjän Afrika Korpsilla, joka korvasi palkkasoturiryhmä Wagnerin Afrikassa, on läheiset suhteet hänen kanssaan.

– Vaikka Libya on merkittävä öljyntuottaja, sillä on rajallinen jalostuskapasiteetti, mikä luo Venäjälle mahdollisuuksia hyödyntää yhteyksiään Haftarin ryhmän kanssa, sanoi Bagnoli. YK:n tutkintakomissio tunnisti 185 epäilyttävää öljytankkerin matkaa Bengasista maaliskuun 2022 ja lokakuun 2024 välisenä aikana.