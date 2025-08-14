Alaskan huipputapaamisessa ei keskustella alueluovutuksista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat huomenna perjantaina Alaskassa.
Trumpin kerrotaan sanoneen Euroopan maiden johtajille ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille, että kokouksessa ei tulla keskustelemaan alueluovutuksista.
Asiasta kertoo nimettömiin viranomaislähteisiin viittaava amerikkalainen NBC News.
Yhdysvaltalaismedia CNN:n lähteiden mukaan Trump ilmaisi tapaamisessa Euroopan maiden johtajien kanssa esittävänsä Putinille ehdotonta tulitaukoa.
Lähteiden mukaan Trump näkee, että tulitaukoon suostuminen olisi selkeä hyvän tahdon ele Venäjältä.
Trump aikoo ehdottaa heti perään uutta tapaamista, mikäli kokous onnistuu. Seuraavassa kokouksessa mukana olisi myös Zelenskyi.
– On hyvin todennäköistä, että pidämme toisen kokouksen, joka on ensimmäistä tuottavampi, Trump sanoi.
Zelenskyi ja Euroopan maiden johtajat ovat useaan otteeseen vaatineet uskottavia turvatakuita Ukrainalle. Verkkolehti Politicon mukaan Trump sanoi tapaamisessa Euroopan maiden johtajien kanssa, että Yhdysvallat on valmis osallistumaan turvatakuiden tarjoamiseen tietyin ehdoin.
Lehden lähteiden mukaan Trump ilmaisi olevansa valmis tukemaan Naton ulkopuolisia turvatakuita, joiden tehtävän olisi tukea Ukrainaa Venäjän aggression torjumisessa tulitauon saavuttamisen jälkeen. Trump ei lähteiden mukaan kuvaillut Yhdysvaltojen roolia turvatakuissa tarkemmin.