Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tuhoutunut kerrostalo Donetskin alueella. AFP / LEHTIKUVA / GENYA SAVILOV

Alaskan huipputapaamisessa ei keskustella alueluovutuksista

Yhdysvaltojen kerrotaan olevan avoin Ukrainan turvatakuille tietyin ehdoin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat huomenna perjantaina Alaskassa.

Trumpin kerrotaan sanoneen Euroopan maiden johtajille ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille, että kokouksessa ei tulla keskustelemaan alueluovutuksista.

Asiasta kertoo nimettömiin viranomaislähteisiin viittaava amerikkalainen NBC News.

Yhdysvaltalaismedia CNN:n lähteiden mukaan Trump ilmaisi tapaamisessa Euroopan maiden johtajien kanssa esittävänsä Putinille ehdotonta tulitaukoa.

Lähteiden mukaan Trump näkee, että tulitaukoon suostuminen olisi selkeä hyvän tahdon ele Venäjältä.

Trump aikoo ehdottaa heti perään uutta tapaamista, mikäli kokous onnistuu. Seuraavassa kokouksessa mukana olisi myös Zelenskyi.

– On hyvin todennäköistä, että pidämme toisen kokouksen, joka on ensimmäistä tuottavampi, Trump sanoi.

Zelenskyi ja Euroopan maiden johtajat ovat useaan otteeseen vaatineet uskottavia turvatakuita Ukrainalle. Verkkolehti Politicon mukaan Trump sanoi tapaamisessa Euroopan maiden johtajien kanssa, että Yhdysvallat on valmis osallistumaan turvatakuiden tarjoamiseen tietyin ehdoin.

Lehden lähteiden mukaan Trump ilmaisi olevansa valmis tukemaan Naton ulkopuolisia turvatakuita, joiden tehtävän olisi tukea Ukrainaa Venäjän aggression torjumisessa tulitauon saavuttamisen jälkeen. Trump ei lähteiden mukaan kuvaillut Yhdysvaltojen roolia turvatakuissa tarkemmin.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)