Donald Trump ja Vladimir Putin vuonna 2018. AFP / LEHTIKUVA / BRENDAN SMIALOWSKI

Alaskan huipputapaaminen järjestetään sotilastukikohdassa

Sopivan sijainnin löytämisen sanotaan olleen vaikeaa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän diktaattori Vladimir Putinin huipputapaamisen kokouspaikka on varmistunut.

Maiden johtajat tapaavat Alaskassa Anchoragen pohjoispuolella sijaitsevassa Elmendorf-Richardsonin sotilastukikohdassa.

Asiasta kertoo CNN.

Yhdysvaltain hallinto olisi CNN:n tietojen mukaan halunnut välttää tapaamisen järjestämistä sotilastukikohdan alueella. Turvajärjestelyjen vuoksi huipputapaaminen joudutaan järjestämään tukikohdassa.

Sopivan sijainnin löytämisen Alaskasta kesken turistikauden sanotaan olleen vaikeaa. Muut Alaskan kaupungit eivät olisi kyenneet majoittamaan ja massiivista määrää vieraita, joita tapaaminen alueelle tuo.

Tapaamisen järjestelyt ovat yhä kesken. Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerit keskustelivat tiistaina tapaamiseen liittyvistä asioista, mutta tarkkoja yksityiskohtia ei ole vielä saatu sovittua.

Yleensä huipputapaamisten agenda on sovittu hyvissä ajoin etukäteen pitkien neuvotteluiden kautta. Trump on ilmaissut suhtautuvansa tapaamiseen Putinin kanssa ”tutustumiskokouksena”, eikä ennakko-odotuksia ole asetettu.

Valkoinen talo kuvaili kokousta tiistaina ”kuuntelukokoukseksi”.

Kansainvälisen rikostuomioistuin ICC:n pidätysmääräys Putinista rajasi tapaamiselle mahdollisten maiden vaihtoehtoja. Putin ehdotti paikaksi Arabiemiraatteja, mutta Yhdysvaltain presidentinhallinto oli haluton matkustamaan Lähi-itään uudelleen. Trump vieraili Arabiemiraateissa maaliskuussa.

