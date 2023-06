Alankomaat ostaa F-35-hävittäjiinsä tutkasäteilyyn hakeutuvia ohjuksia

Alankomaiden puolustusministeri Christophe van der Maat tiedotti maan parlamentille 5. kesäkuuta, että ilmavoimien F-35-hävittäjiin hankitaan uutta aseistusta. Puolustusministeriö investoi jopa miljardi euroa AGM-88G AARGM-ER -ohjuksiin (Anti-Radiation Guided Missile – Extended Range). Hankinta Yhdysvalloista toteutetaan hallitusten välisenä FMS-kauppana.

F-35:n aseistuksen parantaminen oli yksi Alankomaiden viime vuonna julkaiseman puolustussuunnitelman konkreettinen osa. AGM-88G-ohjus on vastaus korkeateknologisille ja kauas ulottuville ilmatorjuntaohjusjärjestelmille. Se oli ainoa, joka täytti kaikki Alankomaiden vaatimukset. AARGM-ER on mallinnettu digitaalisesti, ja siinä on uusi moottori, optimoitu taistelukärki, elektroniikka ja sensorit. Se lentää nimensä mukaisesti 20–50 prosenttia pidemmälle kuin edeltäjänsä ja on sitä nopeampi eli vaikeammin torjuttava.

Ohjuksen suunnitteluun vaikutti merkittävästi se, että sen pitää mahtua F-35:n asekuiluun. Se on 11 senttimetriä lyhyempi kuin edeltäjänsä, joka oli 4 metriä 17 senttimetriä, mutta suurin ero on leveydessä, koska keskisiivekkeet on korvattu lähes koko rungon mittaisilla levikkeillä. Uusi ohjus on suunnilleen AIM-120 AMRAAM -ilmataisteluohjuksen kokoluokkaa, mutta ei ole tiedossa, mahtuuko niitä yhtä paljon tulossa olevan F-35 Block 4:n asekuiluun.

AARGM-ER on edelleen koelaukaisuvaiheessa, joka alkoi kaksi vuotta sitten. Northrop Grumman teki viidennen koelaukaisun 10. toukokuuta 2023 Yhdysvaltain merivoimien F/A-18F Super Hornet -hävittäjästä. Laukaisussa ohjus havaitsi, paikallisti, tunnisti maahan maaliksi asetetun tutkasäteilijän ja hyökkäsi sitä vastaan.

Alankomaat on hankintapäätöksessään jopa etuajassa, sillä AGM-88G:n valmistus alkaa loppuvuodesta ja sen alustava operatiivinen kyky saavutetaan ensi vuonna.

Yhdysvalloissa ohjus integroidaan ilmavoimien F-35A-hävittäjien lisäksi merivoimien Super Hornet-, EA-18G Growler- ja F-35C-hävittäjiin sekä merijalkaväen F-35B- ja F-35C-koneisiin.

Alankomaiden hankinta lisää sen ilmavoimien pelotetta. Tällaisesta ohjustyypistä on Euroopassa myös pulaa. Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle vuodesta 1984 lähtien Yhdysvalloissa käyttöön otetun ohjuksen aiempia HARM-versioita (High-speed Anti-Radiation Missile), joiden kantama on vähintään 50 km, E-version vähintään 130 km. Ohjus pystyy kaksinkertaiseen äänennopeuteen ja se on integroitu Ukrainan ilmavoimien MiG-29- ja Suhoi Su-27-hävittäjiin.

ACE 23 -lentotoimintaharjoituksen mediatilaisuudessa Satakunnan Lennostossa Pirkkalassa haastattelemani Suomen ilmavoimien komentajan kenraalimajuri Juha-Pekka Keräsen mukaan Ilmavoimille tulossa olevien F-35-hävittäjien aseistuksesta ei vielä tiedoteta. Hankintapäätöksiä viivästetään, jotta koneisiin saataisiin mahdollisimman uudenaikainen ja tehokas aseistus.