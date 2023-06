Alankomaat haluaa suitsia englannin ylivaltaa yliopistoissa

Alankomaat haluaa rajoittaa englannin kielen käyttöä yliopisto-opinnoissa, uutisoi The Guardian.

Opetusministeri Robbert Dijkgraafin mukaan englanninkielisen opetuksen määrä ei saisi ylittää yhtä kolmasosaa. Lisäksi opiskelijoille asetettaisiin pakolliset hollannin kielen kurssit, joiden tarkoitus on houkutella heitä jäämään maahan valmistumisen jälkeen.

– Lähtökohta on, että koulutuksen kieli in hollanti, Dijkgraaf linjaa. – Suurin osa koulutuksesta olisi hollanniksi, mutta jos halutaan antaa jotain erityiskursseja englanniksi, se olisi sallittua.

Englannin käytön lisääntyminen korkeakoulutuksessa alkoi Britannian EU-eron jälkeen, kun yhä useampi alankomaalaisyliopisto alkoi tarjoamaan tutkintoja englanniksi. Seurauksena kansainvälisten opiskelijoiden määrä kääntyi merkittävään nousuun.

Tällä hetkellä maassa on 122 000 ei-alankomaalaista koreakouluopiskelijaa, eli noin 15 prosenttia opiskelijoiden kokonaismäärästä.

– Nykyisen lainsäädännön mukaan hollanti on [opetuksen] oletuskieli, mutta verkossa on tällä hetkellä suuri reikä, josta kaikki menee läpi, Dijkgraaf kommentoi nykyistä järjestelmää, joka on mahdollistanut englannin kielen valtavirtaistumisen alankomaalaisyliopistoissa.

Jotkin poikkeukset säännöstä olisivat kuitenkin mahdollisia, mutta ne edellyttäisivät eirkoislupaa. Dijkgraaf arvioi, että jos yliopisto haluaisi esimerkiksi houkutella huipputason viulisteja, voitaisiin tällaista koulutusta tarjota englanniksi.

– Poikkeukset on kuitenkin muotoiltava tarkasti, Dijkgraaf linjaa.

Kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvu on aiheuttanut maassa jo ongelmia asuntopulan muodossa. Viime vuonna useat yliopistot joutuivat pyytämään kansainvälisiä opiskelijoita jäämään kotimaihinsa, ellei heillä ollut jo asuntoa valmiina. Dijkgraaf joutui tuolloin myös pyytämään yliopistoja lopettamaan kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnin.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2024. Monet eivät kuitenkaan ole siihen tyytyväisiä. Yliopistojen mukaan rajoitukset loukkaavat yliopistojen autonomiaa ja johtavat kansainvälisten opiskelijoiden määrän laskuun, joka taas iskisi kivuliaasti yliopistojen budjetteihin.

Tilburgin yliopiston taloustieteen apulaisprofessori David Schindler huomauttaa, että jokainen ETA-alueelta tuleva opiskelija tuo Alankomaiden taloudelle 14 500 euroa ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleva opiskelija jopa 69 000 – 94 000 euroa. Hänen mukaansa kielirajoitukset olisivat ”sulaa hulluutta”.

– Opetuskielen määrittäminen ylhäältä tuhoaa merkittävän osan Alankomaiden yliopistoyhteisöstä. Minua huolettaa eniten tutkimuksen laadun lasku, Schindler harmittelee.

Kansanedustaja Jeanet van der Laanin mukaan rajoitukset voivatkin ajaa kansainvälisiä huippuosaajia muualle. Schindlerin mukaan tämä muutos voisi olla positiivinen – kolmansille maille.

– Tämä tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia brittiläisille ja ruotsalaisille yliopistoille, Schindler piikittelee.