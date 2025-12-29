Alaikäiset saavat yhä enemmän silmävammoja ilotulitteista

HUSin Tammisairaalan silmätautien päivystyksessä valmistaudutaan vuodenvaihteessa ilotulitusten aiheuttamien silmävammojen hoitoon. Viime uutena vuotena HUSissa hoidettiin seitsemän ilotulituksen aiheuttamaa silmävammaa.
— Luvut ovat suurentuneet viime vuosina. Koko Suomessa hoidettiin viime vuodenvaihteessa 17 silmävammaa saanutta potilasta, joista vain yksi oli käyttänyt suojalaseja. Vammautuneista seitsemän oli sivustakatsojia, joiden silmävammat aiheutuivat taivaalta tai sivusta tulleesta raketista, kertoo ylilääkäri Tero Kivelä.
Suojalasien käyttö on pakollista ilotulitetta sytytettäessä. Raketteja ostettaessa tulisi hankkia suojalasit koko juhlaväelle. Erityisesti lasten suojalasien käyttöön on kiinnitettävä uuden vuoden juhlinnassa huomiota.
— Ensimmäistä kertaa maassamme yli puolet vammautuneista oli alaikäisiä. Nuorin silmävamman saanut oli kolmevuotias. Vammautuneista lapsista yksikään ei käyttänyt suojalaseja, Kivelä kertoo.
Uudenmaan alueella silmävammoja hoidetaan Helsingin Tammisairaalan silmätautien päivystyksessä. Jos vahinko tapahtuu, silmävammoista voi soittaa silmäsairauksien puhelinpalveluun 09 471 73400.