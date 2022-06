Älä tuo näitä ulkomaan matkaltasi

Tiettyjen elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista on rajoitettu eläin- ja kasvitautien riskin leviämisen vuoksi. Esimerkiksi liha- ja maitotuotteita ei saa tuoda Suomeen.

Matkailija ei saa tuoda lihaa, lihatuotteita, maitoa tai maitotuotteita ei tuoda mukanaan Suomeen EU:n ulkopuolelta. Eläinperäisten elintarvikkeiden tuomista EU:n ulkopuolelta on rajoitettu eläintautien leviämisen estämiseksi.

– Tutustu jo etukäteen rajoituksiin ja kieltoihin Tullin tai Ruokaviraston nettisivuilla, niin voit välttyä ikäviltä yllätyksiltä palatessasi reissusta. Kannattaa kiinnittää huomiota muun muassa siihen, mitä voit tuoda mistäkin maasta. Eläin- ja kasviperäisien tuotteiden tuonneissa on eroja, jopa yksittäisen maan osalta, painottaa tulliylitarkastaja Tiia Sulander-Seppänen.

Lisäksi viranomaiset suosittelevat, että sian tai villisian lihaa sisältäviä lihatuotteita ei tuotaisi lainkaan eväinä tai tuliaisina niistä EU-maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa.

Uhanalaisista lajeista saatuja tai valmistettu elintarvikkeita, kuten kaviaaria, koskevat omat rajoitukset.

Ei edes yhtä omenaa tai porkkanaa

Mikäli matkailija aikoo tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta tuoreita hedelmiä, marjoja, vihanneksia, juureksia tai yrttejä, pitää hänen hankkia lähtömaan viranomaisilta kasvinterveystodistus.

Todistusta ei tarvitse banaanille, taatelille, duriolle, ananakselle tai kookokselle. Vaatimus ei myöskään koske pakastettuja, kuivattuja tai säilöttyjä tuotteita.

– Kasvinterveyslainsäädännössä Kanariansaaret on EU:n ulkopuolinen alue. Portugalille kuuluva Madeira taasen kuuluu EU-alueeseen eli sieltä kasvinterveystodistusta ei vaadita. Näiden kanssa saa siis olla tarkkana, muistuttaa Sulander-Seppänen.

Huomioitavaa on myös, että tuodakseen Suomeen eläviä kasveja, kylvettäväksi tarkoitettujen siemeniä tai tuoreita leikkokukkia EU:n ulkopuolelta, matkailija tarvitsee kasvinterveystodistuksen.

Kasvinterveystodistuksen hankkiminen ei yleensä ole mahdollista matkalla, joten näitä tuotteita ei kannata ostaa ollenkaan. Joidenkin kasvien maahantuonti on kokonaan kielletty, jolloin kasvinterveystodistuskaan ei riitä. Rajoituksilla ehkäistään kasvitautien ja tuholaisten leviämistä Suomeen.

Pitääkö tuliaisherkut tullata?

Mikäli tuliaisherkut eivät kuulu kiellettyjen ja rajoitettujen tuotteiden piiriin ja niitä saa tuoda Suomeen, matkustajan täytyy huomioida mahdollinen tullimaksu ja arvonlisävero.

Ostoksia voi tuoda ilman tullimaksua ja veroja EU:n tulli- ja veroalueelta. EU:n ulkopuolelta voi tuoda tuomisia ilman tullimaksua ja veroja enintään 300 euron arvosta, jos saapuu autolla tai junalla tai enintään 430 euron arvosta, jos saapuu lentäen tai laivalla.

Jos ostosten arvo on enemmän, ne on tullattava ja niistä on maksettava verot.

Jos matkustaja huomaa rajanylityspaikalla, kuten lentokentällä, että laukkuun on unohtunut kiellettyjä elintarvikkeita, voi hän luovuttaa tuotteet oma-aloitteisesti Tullille. Oma-aloitteisesta luovuttamisesta ei aiheudu matkustajalle seuraamuksia. Epäselvissä asioissa voi myös aina kysyä neuvoa tullivirkailijoilta.