Älä soita tähän numeroon: Seurauksena kallis yllätys

S-pankin tietoon on tullut yksittäisiä tapauksia, joissa asiakas on soittanut pankin asiakaspalveluun huijauspalvelunumerolla, josta on seurannut yllättäviä puhelinlaskuja. Pankki kertoo asiasta tiedotteessa.

Raportoiduissa tapauksissa asiakkaat ovat löytäneet hakukoneella 0600-alkuisen palvelunumeron, jota on ulkopuolisen ylläpitämällä verkkosivustolla väitetty S-pankin asiakaspalvelun numeroksi.

0600-alkuiseen numeroon soittaessa puhelu on ohjautunut S-pankin viralliseen asiakaspalveluun. Puhelusta on kuitenkin seurannut odottamattoman suuri lasku ulkopuolisen toimijan ylläpitämän huijauspalvelunumeron takia, joka on veloittanut puhelusta useita euroja minuutilta.

Pankki kehottaa S-pankin asiakaspalveluun soittavia asiakkaita tarkistamaan, että valittu puhelinnumero on oikea.

S-pankin asiakaspalvelun oikea numero on 010 76 5800, ruotsinkielisen asiakaspalvelun 010 76 5810 ja pankkitunnusten sulkupalvelun asiakasnumero 09 6964 6820. Korttien sulkupalvelu toimii numerossa 020 333.