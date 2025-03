Älä koske tähän kattolamppuun, sähköiskun vaara

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa kuluttajia vaarallisesta kattolampusta. Valaisimen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tukes kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Kyseisen kattolampun nimi on Garage Sky, Single Hexagon, Kattovalaisin, LED.

Tuotteen puutteet johtuvat siitä, että valaisimen verkkojännitteiset osat ovat kosketeltavissa yksittäisen valaisinosan vaihdon aikana. Valaisimessa ei ole sähköiskun vaarasta varoittavaa kuvatunnusta. Näin ollen tuote ei täytä valaisinstandardien EN 60598-1 ja EN 60598-2-1 eikä Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU vaatimuksia.

Havaittujen puutteiden vuoksi kattolamppu on poistettu myynnistä ja tuotteen käyttö on lopetettava välittömästi. Kattolamppuja on myyty Valostoren verkkokaupassa.

Tukes kehottaa asiakkaita olemaan yhteydessä lampun jälleenmyyntipaikkaan.