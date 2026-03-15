AL: Tampereen lentoaseman liikennemäärä romahti

Lentomatkustajien määrä on romahtanut Tampere-Pirkkalan lentoasemalla. Matkustajien määrä on pudonnut 140 664 matkustajaan vuonna 2025.

Vuonna 2011 matkustajia oli 657 630, kertoo Aamulehti.

Matkustajamäärien romahduksen taustalla on useampi syy. Yksi niistä on lentoyhtiöiden kapasiteettipula, sanoo Business Tampereen lentoliikenteen erityisasiantuntija Marja Aalto.

Vuonna 2024 Tampereella tehtiin päätös, jonka mukaan lentoliikenteessä keskitytään etenkin elinkeinoelämän ja liike-elämän kansainvälisiin yhteyksiin. Tätä ennen Tampereelta tehtiin enemmän myös suoria lentoja vapaa-ajankohteisiin.

– Jos tällaisia volyymireittejä lennettäisiin edelleen esimerkiksi Etelä-Eurooppaan, matkustajamäärät olisivat suuremmat. Nykyinen strategia painottaa ennen kaikkea kansainvälisen saavutettavuuden kehittämistä elinkeinoelämän näkökulmasta, Aalto kommentoi Aamulehdelle.

Koronan vaikutukset työmatkailuun ovat myös edelleen nähtävissä. Sähköiset kokoukset ovat osin korvanneet lentomatkailun, sanoo Lentoasemayhtiö Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori. Hänen mukaansa suomalaiset suosivat sähköisiä kokouksia.

Tämä näkyy siinä, että suomalaiset ovat jäljessä työmatkailun palautumisessa koronaa edeltäneelle tasolle, hän sanoo.

– Esimerkiksi joissakin eteläisissä valtioissa on kulttuuri, jossa luottamus ja työtavat perustuvat siihen, että ihmiset tapaavat kasvotusten, Vuori sanoo.

Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen sanoo, ettei Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittäminen ole kuulunut suomalaisten valtionyhtiöiden VR:n, Finavian tai Finnairin strategiaan. Hänen mukaansa ihmiset pakotetaan

– Nyt ihmiset pakotetaan Helsinki-Vantaalle, jossa he voivat valita vapaasti, mitä lentoyhtiötä haluavat käyttää. Se on toki markkinataloutta. Näyttää siltä, että Finnair ei pärjää hyvin markkinataloudessa, Eskelinen kommentoi.

Tampere-Pirkkalan lentoaseman liikennöintiä haastaa entisestään päätös lopettaa lentokentälle kulkeva bussilinja elokuusta 2026 lähtien. Aallon mukaan lentoasemalle tulisi kehittää enemmän edullisia yhteyksiä.

Lentomatkustajien määrän laskua on ollut nähtävissä myös muualla Suomessa. Aallon mukaan syynä on heikko taloustilanne.