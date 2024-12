Tamperelainen, somelääkärinäkin tunnettu, Atte Virolainen on aloittanut kuluneen syksyn aikana mielenterveysambulanssitoiminnan Tampereella, uutisoi Aamulehti. Kyseessä on uudenlainen lääkäripalvelu, jossa lääkäristä ja psykiatrisesta sairaanhoitajasta koostuva yksikkö päivystää perusterveydenhuollon yhteydessä.

Yksikölle ohjataan hälytykset, jotka johtuvat mielenterveyteen liittyvistä syistä.

Tarkoituksena on viedä hoito potilaan kotiin, kertoo Virolainen. Kotona voidaan aloittaa keskusteluapu sekä lääkehoito. Tarvittaessa potilaalle voidaan kirjoittaa lähete psykiatriselle poliklinikalle tai M1-lähete tahdosta riippumattomana psykiatriseen arvioon.

M1-lähetetteen jälkeen potilas kuljetetaan päivystykseen, jossa päivystyslääkäri tekee vielä arvion potilaan kotiuttamisesta tai tarkkailuun ottamisesta. Prosessiin vaaditaan kahden lääkärin arvio, sillä se rajoittaa ihmisen henkilökohtaista vapautta, Virolainen kertoo Aamulehdelle.

– Mielenterveyskriisi on uusi kansantauti. Yksi vastaus tähän tarpeeseen on mielenterveysambulanssi, sanoo Virolainen.

Mielenterveysambulanssin kaltaista ensihoitoyksikköä on kokeiltu aiemminkin Tampereella. Nyt erona on se, että lääkäri on mukana hoidon alkuvaiheesta saakka.

Vastaavanlainen liikkuva mielenterveysyksikkö on käytössä jo Ranskassa. Mielenterveysambulanssin kokeiluvaihe kestää vuoden ja sen arvioidut kustannukset 400 000 euroa. Virolainen kertoo aikovansa esitellä mielenterveysambulanssin toimintaa lääkäripäivillä Helsingissä helmikuussa.