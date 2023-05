Al-Holissa on kymmenen suomalaista – lasten suojeleminen liki mahdotonta

Syyriassa Al-Holin vankileirillä on ponnisteluista huolimatta suomalaisia naisia ja lapsia. Yhdysvaltojen tukemat SDF-kurdijoukot vartioivat leiriä, jossa on edelleen noin 50 000 ihmistä. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo Verkkouutisille, mikä suomalaisten tilanne tällä hetkellä on.

– Väkivallan uhka on ehdottomasti leirillä läsnä ja väkivaltaa tapahtuu koko ajan. Tilanne on rauhoittunut jonkin verran vuoden 2020 huipusta, jolloin tapahtui satakunta henkirikosta Al-Holin leirillä, Tanner sanoo.

Ulkoministeriön mukaan suomalaisista 35 on kotiutettu ja kaikki yhteistyöhalukkaat on saatu leiriltä pois. Leirille on jäänyt kaikesta huolimatta 10 suomalaista, joista valtaosa on lapsia, joiden äidit ovat kieltäytyneet kaikesta yhteistyöstä. Terroristijärjestö Isisin ”kalifaatti” kukistui keväällä 2019, jonka jälkeen Isisin taistelijoita perheineen suljettiin vankileireille.

Julkisuudessa tilannetta käsiteltiin kiivaasti ja kiistan keskiössä oli ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Suojelupoliisi varoitti kotiuttamisesta seuraavasta mahdollisesta turvallisuusuhasta ja päätöksenteossa kesti aikansa. Suomi on saanut moitteita YK:n toimesta siitä, ettei suomalaislapsia onnistuttu riittävässä määrin kotiuttamaan eikä tarpeeksi nopeasti.

Vankileirin ulkomaalaiset ovat alueen sisällä erillisessä aidatussa osassa, jossa on edelleen noin 7500 henkilöä. Leirin ulkomaalaisten Annex-osassa henkirikosten ja väkivallan määrä on ollut pienempi muuhun vankileiriin verrattuna.

-Henkirikoksia ja väkivaltarikollisuutta Annex-osassa on vähemmän. Ympäristö on kuitenkin hyvin radikaali ja vaarallinen etenkin lapsille. Leiri on monessa suhteessa kehitykselle haitallinen ympäristö. Leirillä lasten perusoikeudet ovat jatkuvien ja vakavien loukkausten kohteena, mikä luo Suomen viranomaisille perustuslaillisen velvoitteen tehdä voitavansa, Tanner kertoo.

Mitään virallista terveydenhoitoa alueella ei ole, mutta epävirallisia, aiemmin koulutuksen saaneita, henkilöitä siellä kuitenkin on. Lääkärit ilman rajoja -järjestö on nostanut esiin, että lapsia kuolee vuosittain riittämättömän sairaanhoidon tähden.

Leirin purkautumisen mahdollisuus

Turkki teki Syyriaan maaiskuja vuonna 2019, jonka seurauksena SDF-joukkojen vartiointitehtävät jäivät toissijaiseksi Aïn Issan leirillä Raqqan pohjoispuolella ja leiri jätettiin vartioimatta. Osa Aïn Issan leirin ihmisistä hakeutui Turkkiin ja osa palasi kotimaihinsa. SDF-joukkojen prioriteetit saattavat poliittisen tilanteen muuttuessa vaihtua nopeastikin.

Isis toimii tällä hetkellä maan alla, eikä sillä ole territoriaalista kontrollia. Viime vuosien aikana se on kuitenkin vahvistunut. Siitä huolimatta ISIS ei tällä hetkellä kuitenkaan kykene alueelliseen hallintaan.

– Itse oletan, että leireille tulee tapahtumaan jotain ja leirien käsittely muuttuu tavalla tai toisella. Vartioinnin loppuminen ja ihmisten vapautuminen, leirin haltijan vaihtuminen ja kontrolli jatkuu toisella tai jokin muu vaihtoehto. Kukaan ei tällä hetkellä pysty arvioimaan kaikkien muuttujien vaikutuksia, Tanner kertoo.

Konfliktin mahdollisuus Syyriassa on todellinen. Yhdysvaltojen SDF-joukkojen tuen jatkuminen suhteessa Isisin vastaiseen taisteluun on ollut epäselvää, eikä tarkkaa tietoa ole. Koillis-Syyrian sisäiset ongelmat ja Turkin suhteet ja tavoitteet esimerkiksi Idlibin alueen hallinnoinnissa ja opposition tukemisessa.

Konsulipäällikön mukaan suurin tämänhetkinen epävarmuustekijä on Syyrian keskushallinnon vahvistuminen.

– Tällä hetkellä dynamiikkaa heiluttava tekijä on Syyrian keskushallinnon vahvistuminen. Assadin hallinto on selvästi vahvistunut ja esimerkiksi tänä keväänä Syyria hyväksyttiin takaisin arabiliiton jäseneksi. Diplomaattisuhteet ovat vahvistuneet, mikä viestii monien maiden johtopäätöksestä, ettei Assadin hallinto ole katoamassa mihinkään, Tanner kertoo.

Jääkö suomalaiset oman onnensa nojaan?

Vankileireille jääneiden suomalaisten lapset ovat kasvaneet ja Suomeen on kotiutettu myös täysi-ikäisiä vankileirille lapsena joutuneita. Tarkkaa määrää lasten määrästä ei ole kerrottu julkisuuteen. Pääsääntöisesti leirin Annex-osassa on vain naisia ja teini-ikäisiä poikia on siirretty vankilaan. Ihmisten lisääntymistä leirillä ei kuitenkaan voi sulkea täysin pois.

Avusta kieltäytymisen jälkeen vaikutusmahdollisuudet ovat viranomaistasolla verrattain vähäiset, vaikka lapsia tulisikin pystyä suojelemaan. Ulkoministeriöstä kuitenkin kerrotaan, että Suomen viranomaisten tehtävä on kesken niin kauan kuin leirillä on suomalaisia lapsia. Vankileiriltä on mahdollisuus ottaa yhteyttä viranomaisiin kotiuttamisen aloittamiseksi.

