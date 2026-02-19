Al-Holin leiri on lähes tyhjä

Al-Holin vankileiri on käytännössä tyhjä. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner sanoi Yleisradiolle, että leirin sulkemisesta saatetaan ilmoittaa jo torstaina.

Suurin osa leirillä olleista ihmisistä on päätynyt vapauteen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vielä alkuvuodesta leirillä oli kymmenkunta suomalaista. Tanner sanoo, ettei voi kertoa heidän tilanteestaan tarkasti. Suomen kansalaiset ovat olleet lapsia ja heidän äitejään.

Ilta-Sanomille konsulipäällikkö Tanner sanoi aiemmin helmikuussa, että leirin ulkomaalaiset ihmiset näyttäisivät hajaantuneen eri suuntiin Syyriassa. Hänellä ei ollut tuolloin tarkempaa tietoa suomalaisten voinnista.

Syyrian sodan aikana Suomesta matkusti useita kymmeniä miehiä taistelemaan islamistijoukkojen riveissä. Lisäksi konfliktialueelle matkusti parikymmentä naista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Al-Holin leiri syntyi, kun Isis-terroristijärjestön ”kalifaatti” luhistui vuonna 2019. Miestaistelijat pantiin vankiloihin, ja al-Holiin koottiin naiset ja heidän alaikäiset lapsensa. Yhteensä leirillä on ollut noin 6 000 ulkomaiden kansalaista. Huippuvuonna 2019 leiri oli valtava: siellä oli yhteensä noin 73 000 ihmistä.

Yhteensä Suomi on Ylen mukaan kotiuttanut Koillis-Syyriasta 36 suomalaista. Heistä suurin osa on lapsia. Konsulipäällikkö Tanner kertoi Ylelle viime vuonna, että Suomi on ollut valmis kotiuttamaan al-Holista kaikki lapset joilla on Suomen kansalaisuus vaikka äitiensä kanssa, mutta lasten äidit eivät ole suostuneet tähän.

Kansainvälisten lähteiden mukaan leirillä on kuluvalla viikolla ollut jäljellä enää noin tuhat perhettä. Suurin osa leirin vangeista pakeni jo tammikuun kolmannella viikolla.