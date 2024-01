AL: Hammaslääkäri odottanut ammattioikeuden laillistamista jo 1,5 vuotta

Ammattioikeuden laillistaminen on pitkä prosessi. Brasilialainen hammaslääkäri Karina Borges Salomão, 28, muutti Tampereelle 1,5 vuotta sitten, mutta ei ole vielä voinut työskennellä. ”Pikkuhiljaa”, Salomão kuvailee tahtia Aamulehdelle.

Salomãon tutkinto on Brasiliasta eli EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta, minkä vuoksi se on laillistettava. Päätöksen tekee Valvira.

Salomão on edennyt kohti ensimmäistä harjoittelupaikkaansa. Nyt hän kuuntelee, kun toinen hammaslääkäri tekee töitä.

– Seison tässä ja seuraan, kun hammaslääkäri tekee työtään, hän kuvailee meneillään olevaa kieliharjoittelua.

– Toistoa, toistoa, toistoa. Se auttaa painamaan sanat ja lauseet mieleeni. Opin täällä paljon, hän lisää.

Riittävä kielitaito on osoitettava laillistusprosessissa. Salomão osallistuu pian yleisen kielitutkinnon (YKI) kokeisiin suomen kielessä. Tutkinnoissa on neljä osakoetta: puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen.

Kokeen tuloksia on odotettava kaksi kuukautta. Salomão sanoo, että hitauden ymmärtäminen on ollut vaikeaa. Hän arvioi, että tietty kärsimättömyys on tyypillistä hänen sukupolvelleen.

– Olen oppinut asuessani täällä, että minun on odotettava, hän toteaa.

Laillistusprosessin ensimmäinen vaihe oli se, että Valvira hyväksyi Borges Salomãon Brasiliassa suorittaman tutkinnon. Seuraavaksi hänen pitäisi löytää itse harjoittelupaikka julkisesta terveydenhuollosta.

Hyväksytyn harjoittelun jälkeen Valvira ilmoittaa hakijan kolmiosaiseen pätevyyskuulusteluun ja tarkastaa myös kielitaidon. Seuraavaksi on mahdollista saada rajoitettu ammatinharjoittamisoikeus, minkä jälkeen olisi lopulta tutkinnon laillistus.

– Tähän kaikkeen voi mennä pari–kolmekin vuotta, Salomão sanoo.

vuonna 2023 laillistuksen sai hammaslääkäreistä viisi ja vuonna 2022 vain kaksi.