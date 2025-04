Akkupalo voi johtaa miljoonien eurojen laskuun

Sähköpyörien ja -skuuttien yleistyessä myös palovahinkoriski kasvaa. Kolhiintunut tai viallinen akku tulee vaihtaa uuteen ensi tilassa. Yksikin vaurioituneen akun tulipalo työpaikan tai kodin varastossa voi johtaa mittavaan tuhoon.

Sähköpyörät ja -skuutit ovat yleistyneet työmatkakulkuvälineinä. Esimerkiksi työsuhdepyöräilijöitä on Suomessa jo noin 100 000, kun luku vielä vuoden 2022 lopussa oli noin 38 500. Suuri osa työsuhdepyöristä on sähköpyöriä.

– Kun sähköisten kulkuvälineiden määrä kasvaa ja niille alkaa tulla ikää ja kilometrejä, myös paloriski kasvaa. Onneksi vahinkoja ei ole sattunut muutamaa yksittäistä tapausta lukuun ottamatta, mutta akkupalot ovat arvaamattomia ja yksikin voi aiheuttaa mittavaa tuhoa, sanoo LähiTapiolan riskipäällikkö Jussi Riikonen.

Sähköisten menopelien lataamisessa ja säilyttämisessä ensisijaisen tärkeää on varmistaa henkilöturvallisuus niin työpaikoilla kuin kotioloissakin.

– Pyörävarastot ja latauspaikat eivät saa olla poistumisreiteillä, ja kaikissa tiloissa tulisi olla automaattinen paloilmoitin tai vähintään palovaroittimet. Pääsiäislomalla voi olla hyvä aika käydä kodin tai taloyhtiön varastoa läpi talkoohengessä ja tyhjentää se kaikesta turhasta palokuormasta, vinkkaa Riikonen.

Palo voi aiheuttaa myös mittavat taloudelliset vahingot. Työpaikalla koko yrityksen toiminta voi häiriintyä tai jopa loppua väliaikaisesti kokonaan.

– Vaikka vakuutusturva olisikin kunnossa, on mahdollista, että menetettyjä markkinoita ei saada koskaan täysimittaisena takaisin, Riikonen sanoo.

Milloin uusia akku

Tukesin mukaan sähköpyörien litiumioniakkujen lataaminen on pääosin turvallista. Turvalliseen akkutyyppiin liittyy kuitenkin myös riskejä sen suhteellisen ison koon ja tehokkuuden vuoksi, ja vaurioituneen akun lataamisessa piilee aina palovaara.

Yleisin viallisesta akusta ilmoitettava vahinko on kuumeneminen. Akku voi myös paisua latauksen yhteydessä.

– Sähköpyöriä enemmän meille tulee yhteydenottoja sähköskuuttien latausongelmista. Vioittunut tai ylikuumentunut akku tulee poistaa välittömästi käytöstä. Irrallinen akku tulee palauttaa myyjälle, jonka velvollisuus on ottaa se takaisin, sanoo Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö.

Vinkit sähköpyörien ja -skuuttien turvallisempaan säilytykseen ja lataukseen

1. Tyhjennä työpaikan tai kodin pyörävarasto vanhoista pyöristä ja kaikesta turhasta palokuormasta ennen kuumimman sesongin alkamista.

2. Lataustilan tulisi olla erillinen yrityksen muusta kriittisestä toiminnasta, eikä se saa olla poistumisreitillä. Näin ollen myös kodin eteinen on huono latauspaikka. Parhaimmillaan sähköpyörille on oma erillinen, paloturvallinen tila.

3. Akun lataus- ja säilytystilassa on oltava palovaroitin ja alkusammutusvälineet. Huolehdi myös, että soveltuvat henkilöt ovat saaneet alkusammutuskoulutuksen. Irrotettaville akuille on saatavilla myös erillisiä latauskaappeja, joihin sammutusautomatiikka on rakennettu.

4. Latauslaitteiden virransyöttö tulisi järjestää kiinteillä pistorasioilla – ei siis jakavilla jatkojohdoilla. Virransyöttö on varustettu vikavirtasuojauksella.

5. Varmista, etteivät irrotettavat akut pääse putoamaan latauspisteellä tai latauskaappiin siirrettäessä.

6. Huolehdi, että turvallisen lataamisen ohjeet ovat kaikkien saatavilla näkyvässä paikassa.

7. Noudata laitteen mukana tulleita käyttöohjeita ja tutustu niihin huolella. Tärkeintä on käyttää ja ladata akkua oikein ja muistaa, että akkua tai laitetta ei saa kolhia.

8. Älä lataa akkua yöllä ja lataa muutenkin valvotuissa oloissa. Älä jätä akkua latautumaan pidemmäksi aikaa, kun on tarpeen.

9. Huolehdi systemaattisesti lataustilan kunnosta ja siisteydestä sekä varmista, ettei tilassa säilytetä mitään ylimääräistä. Esimerkiksi turvallisuuden kuukausikävelyt voi olla tapa varmistua säännöllisyydestä työpaikalla.

10. Latauspaikat tulee olla merkattuna työpaikan tai taloyhtiön pelastussuunnitelmaan, ja riski on tunnistettu pelastussuunnitelmassa. Pelastuslaitos tietää tällöin latauspaikan olemassaolosta.