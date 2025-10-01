Ajo-opettajalla ei ollut lupaa ja oppilaskin sai sakot

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja poliisin yhteisissä ajo-opetuksen opetusajoneuvojen ja lupien kenttävalvonnoissa havaittiin useita puutteita. Valvonnoissa tarkastettiin yhteensä 49 ajoneuvoa. Vakavin rike oli, ettei ajo-opettajalla ollut lupaa opetukseen.

Traficom valvoi yhdessä Itä-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitosten kanssa opetusajoneuvojen vaatimustenmukaisuutta Vantaan Kaivokselassa, Järvenpäässä sekä Helsingissä.

Valvonnassa kiinnitettiin huomiota opetusajoneuvojen vaatimuksiin, joita ovat opettajan lisäjarrupoljin, valkoinen opetuskolmio sekä lisäpeili.

Lisäksi valvonnassa tarkastettiin opetuksen liittyvät luvat. Autokoululuvalla toimivilta tarkastettiin liikenneopettajalupa ja opetusluvalla opettavilta opetusluvan asianmukaisuus sekä ajo-opettajien ajo-oikeudet.

Vakavin rike paljastui Helsingissä, jossa ajo-opettajana toimineella henkilöllä ei ollut lupaa opetuksen antamiseen. Henkilölle annettiin paikalla sakkorangaistus kulkuneuvon luovuttamisesta ajo-oikeudettomalle. Auton kuljettajana toiminut oppilas sai sakot kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

– Paljastuneet laiminlyönnit eivät anna kovin hyvää kuvaa opetuksen laadusta. Erityisen huolestuttavaa on, että opetusta antaa henkilö, jolla ei siihen ole lupaa, toteaa tiedotteessa Traficomin ammattiliikenteen valvontayksikön päällikkö Jussi Pohjonen.

Yhden opetuslupaopetuksessa käytetyn ajoneuvon ajoneuvovero oli erääntynyt ja yhden ajoneuvon vuosikatsastus oli suorittamatta. Valvonnassa puututtiin myös matkapuhelimen käyttöön ja turvavöiden käyttämättömyyteen opetustilanteessa.

Opetusajoneuvojen merkinnässä ja asiapapereiden mukana pitämisessä havaittiin puutteita, ja Helsingissä valvonnan yhteydessä tavoitettiin etsintäkuulutettu henkilö.

– Puutteiden suuri määrä osoittaa, että tämänkaltaiselle valvonnalle on tarvetta, jatkaa Pohjonen.