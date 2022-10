Tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen on twiitannut synkän visionsa koronataistelun loppumisesta. Jantunen on ollut mukana Eroon koronasta -ryhmässä.

– Kun COVIDin kanssa on opittu – kuolemisen lisäksi – elämään, viimeiset sissit ovat luopuneet maskeista ja velvollisuudentuntoisesti sairastaneet taudin muutamaan kertaan, uupuminen pikkuponnistuksesta, aivosumu ja diabetes ovat uusi normaali ja terveys so last season, Matti Jantunen toteaa.

Hän viittaa ruotsinkielisen Ylen juttuun pitkän koronan tapausten voimakkaasta lisääntymisestä Suomessa.

– Mitä enemmän tartuttajia liikkeellä ja mitä vähemmän maskeja käytössä sitä korkeampi riski kaikilla.

Jantusen mukaan loppuvuonna 2021 koronakuolemien määrässä Suomi oli viiden vertailumaan ja EU:n paras. Nyt Suomi on ohittanut kaikki muut joukon huonoimmaksi kuolemien määrässä.

– Miten joku voi vakavalla naamalla vetää tästä otsikon ”Suomi selvisi pandemiasta”?!, professori kysyy.

Pandemia-ajan COVIDkuolemat ylittivät äskettäin 6000, ja ylikuolemat 8700. Ero syntyi ’21 jälkipuoliskolla. Tänä vuonna vahvistetut COVIDkuolemat ja lasketut ylikuolemat, 4400-4500, vastaavat hyvin toisiaan. Sekä viikoilla 29-32 että 33-36 ylikuolemia kertyi hieman alle 500. — Matti Jantunen (@jantunen_matti) September 28, 2022