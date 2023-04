Hämmästyttäviä kestoja: Pitkäaikaistyöttömyys kasautuu Uudellemaalle

Suomen työmarkkinoita vaivaa korkean työllisyyden ja väestön ikääntymisen aikana työvoimapula, jonka yksi keskeinen ratkaisupotentiaali on työ- ja elinkeinoministeriön mukaan maan 258 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien joukossa on noin 85 000 henkilöä, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään vuoden, osa jopa vuosikausia.

Tuore TEM-analyysi tarkastelee pitkää, eli yli vuoden kestänyttä työttömyyttä ja sen taustoja. Analyysin mukaan yksi ratkaisun avain voisi olla koulutuksessa, sillä koulutuksen rooli pitkäaikaistyöttömien työllistymissuunnitelmissa on hyvin niukka.

Työttömyydellä on riski pitkittyä, mikäli se on jatkunut vuoden ajan, siksi tilanteeseen pitäisi pystyä puuttumaan nopeasti.

– Pitkäaikaistyöttömien joukossa on aivan hämmästyttäviä työttömyyden kestoja, analyysissa todetaan.

Analyysi ehdottaakin pohdittavaksi, missä mielessä vuosikausia työttömänä olleet henkilöt ovat enää aidosti työttömiä työnhakijoita.

Pitkäaikaistyöttömän oma aiempi toiminta on analyysin mukaan selvässä yhteydessä myöhempään työttömyyden kestoon ja työllistymissuunnitelmien sisältöön, vaikka työvoimapalvelujen tulisi rikkoa tällaista niin kutsuttua polkuriippuvuutta.

Pitkälle työttömyydelle altistavat useimmiten alhainen koulutustaso, vähäinen työuran aikana tapahtuva kouluttautuminen, epäyhtenäinen työura ja sairausdiagnoosi.

Yhtäältä työttömissä on henkilöitä, joiden terveys on heikompi, toisaalta pitkäkestoinen työttömyys heikentää terveyttä. Pitkäaikaistyöttömyys tulisi muuttaa sosiaali- ja terveyspoliittisesta ilmiöstä pääsääntöisesti työvoimapoliittiseksi ilmiöksi, ja sen piirissä olevien määrää on saatava tehokkaasti supistettua, ministeriön analyysi toteaa.

Uudellamaalla pitkäaikaistyöttömyys on yleistynyt selvästi ja on ministeriön mukaan jo massiivinen työmarkkinaongelma. Tällä hetkellä liki kaksi viidestä pitkäaikaistyöttömästä asuu Uudellamaalla.

Kun koko väestöstä Uudellamaalla asuu 32 prosenttia, työttömistä siellä asuu 34 prosenttia, mutta ainakin kolme vuotta työttömänä olleista jo 44 prosenttia. Työttömyys näyttäisi Uudellamaalla kestävän pidempään kuin muualla.