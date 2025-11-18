Äitiyspakkauksen lisäksi saa ensi keväänä rahaa

Äitiysavustuksen arvo on nousemassa 210 euroon 1. huhtikuuta 2026. Hallitus on ehdottanut äitiysavustukseen korotusta osana valtion talousarvioesitystä vuodelle 2026. Jos eduskunta hyväksyy ehdotuksen, äitiysavustus on huhtikuusta 40 euroa aiempaa suurempi.

Äitiysavustuksen voi saada äitiyspakkauksena tai rahasummana. Kela myöntää äitiysavustuksen lasketun ajan perusteella. Adoptioperheille äitiysavustus myönnetään hoitoon nimeämisen päivämäärän perusteella. Tällä hetkellä äitiysavustus on 170 euron rahasumma tai äitiyspakkaus, jonka hankinta-arvo on 170 euroa.

Asiakkaalla, jonka laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivä on 1.4.2026 tai sen jälkeen, äitiysavustus olisi 210 euron rahasumma tai äitiyspakkaus ja 40 euron rahasumma, Kela selventää tiedotteessa.

Valitessaan äitiyspakkauksen asiakas saisi siis myös 40 euroa rahana, sillä tuohon aikaan on jaossa vuoden 2025 äitiyspakkaus, jonka hankinta-arvo on 170 euroa.

Kun äitiyspakkaus vaihtuu seuraavan kerran, äitiysavustus olisi 210 euron rahasumma tai äitiyspakkaus, sillä tällöin pakkauksen hankinta-arvo on 210 euroa. Esimerkiksi tämän vuoden elokuussa jaettiin vielä vuoden 2024 pakkauksia, sillä vauvoja oli syntynyt niin vähän.

Eduskunta päättää äitiysavustuksen korotukseen varatusta määrärahasta joulukuussa.