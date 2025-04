Äitienpäivänä palkitaan kunniamerkein 36 äitiä

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on päättänyt antaa 36 äidille Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein. Arvokkaalla kunniamerkillä huomioidaan vuosittain äitejä, jotka ovat ansioituneet esimerkillisinä kasvattajina sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjinä.

Merkit luovutetaan valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa. Juhlan järjestää Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa Helsingissä sunnuntaina 11. toukokuuta.

Tänä vuonna kunniamerkin saavista äideistä iäkkäin on 99-vuotias kahdeksan lapsen äiti, joka on osoittanut vastuuta ja huolenpitoa lasten kasvatuksesta maatalon emännän töiden ohessa.

Nuorin äideistä on 40-vuotias neljän lapsen äiti. Hän on kehittänyt paikkakunnallaan merkittäviä toimintamalleja, jotta liikunta tulisi vahvemmin osaksi perheiden arkea. Monien palkittavien äitien perheissä on omien lasten lisäksi sijoitus-, tuki-, loma- ja hoitolapsia.

Palkittavien joukossa on myös äitejä, jotka ovat tehneet aktiivista turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien avustus- ja kotouttamistyötä. Äidit perheineen ovat ottaneet vastaan kotiinsa turvapaikkaa hakevia lapsia ja nuoria sekä tukeneet heidän kotoutumistaan.

Kaksi äideistä on itse maahanmuuttajia. He ovat löytäneet paikkansa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjinä perheessä ja lähiyhteisössä.

Monet palkittavista äideistä toimivat tai ovat toimineet myös merkittävissä kasvatustehtävissä esimerkiksi kyläyhteisössä, järjestöissä tai seurakunnissa, joissa tekevät vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kunniamerkit luovutetaan äideille valtakunnallisessa juhlatilaisuudessa äitienpäivänä 11.5.2025. Tasavallan presidentti kunnioittaa äitienpäiväjuhlaa läsnäolollaan. Valtioneuvoston tervehdyksen juhlaan tuo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso. Juhlapuheen pitää Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Milla Kalliomaa.

Mikä kunniamerkki?

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein voidaan antaa eri-ikäisille, erilaisissa elämänpiireissä ja tehtävissä toimineille ja toimiville äideille. Palkitut ovat ansioituneet lasten ja nuorten esimerkillisinä kasvattajina ja tukeneet perhe-elämää ja vanhemmuutta yhteisöissään.

Lisäksi palkitsemisessa huomioidaan Suomen kansan monimuotoisuus ja eri väestöryhmät. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Palkittavaksi voi ehdottaa biologisia äitejä sekä adoptio- ja sijaisäitejä. Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta.

Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä omat lapset voivat ehdottaa palkittavia äitejä aluehallintovirastoille. Aluehallintovirastojen esityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö esittää vuosittain kunniamerkin saajia ritarikunnille. Ensimmäisen kerran äitejä palkittiin kunniamerkein vuonna 1946 ja merkillä on vuosien aikana palkittu yli 2 300 äitiä.

Tänä vuonna tasavallan presidentti jakaa ensimmäistä kertaa kunniamerkkejä myös isille valtakunnallisessa isänpäivän juhlassa 9.11.2025. Kunniamerkit korvaavat aiemmin jaetun Vuoden isä -palkinnon. Juhlan järjestelyistä vastaa yhdessä ministeriön kanssa Väestöliitto.