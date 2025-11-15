Airbusin yritysneuvosto haluaa tehdä uuden hävittäjän ilman Dassaultia

Airbus Defence and Spacen yritysneuvoston puheenjohtaja Thomas Pretzl jatkaisi seuraavan sukupolven FCAS-hävittäjäjärjestelmän (Future Combat Air System)rakentamista mieluummin ilman projektin ranskalaista kumppania DassaultAviationia.

– Haluamme lopultakin kehittää ja rakentaa taas hyvänsuihkuhävittäjän, hän totesi Manchingissa pidetyssä neuvoston kokouksessa 10.marraskuuta.

Pretzl uskoo, että tämä saavutetaan parhaiten ilman Dassaultia ja vahingoittamatta Saksan ja Ranskan välisiä suhteita.

Hänen kommenttinsa viittaavat potentiaaliseen ratkaisuun vuonna 2017 käynnistynyttä FCAS-projektia koskevassa kiristyneessä tilanteessa Airbusin ja Dassaultin välillä. Kuudennen sukupolven hävittäjien lisäksi FCAS sisältää eri kokoluokkien drooneja sekä niin sanotun taistelupilven, verkoston, joka integroi ja jakaa informaatiota kaikille puolustushaaroille.

Yritysneuvoston mukaan Airbusin ja Dassaultin välinen konflikti työnjaosta on jatkunut jo pitkään.

– Tarvitsemme selkeyttä, Pretzl korosti viitaten maiden hallitusten päätösten viipymiseen asiassa.

Dassault vaatii merkittävästi suurempaa työosuutta uuden sukupolven hävittäjästä kuin kumppaneiden välillä on aiemmin sovittu.

Syyskuun lopulla ranskalaismediat kysyivät Dassaultin toimitusjohtajalta Eric Trappierilta, voisiko yhtiö valmistaa kuudennen sukupolven hävittäjän yksin.

– Vastaus on ”kyllä”. En välitä siitä, jos saksalaiset valittavat. Jos he haluavat tehdä [hävittäjän] itsekseen, antaa heidän tehdä, hän totesi.

Asiantuntijoiden mukaan suunnitellusti vuonna 2040 käyttöön otettavan FCAS-järjestelmän hävittäjän ja sen uuden teknologian kehittäminen maksaa 100 miljardia euroa. Sekä Saksan liittokansleri Friedrich Merz että Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat ilmaisseet tukensa hankkeelle.

Trappierin mukaan hänen yhtiönsä oli ”täysin avoin”yhteistyölle, mutta painotti Ranskan kykyä toimia yksin.

– Täällä me tiedämme, miten se tehdään. Tiedämme, miten tehdään kaikki alusta loppuun. Olemme todistaneet sen viimeisen 70 vuodenaikana. Meillä on taidot. Antakaa meille mahdollisuus johtaa projektia. Mitä johtamiseen tulee, en hyväksy sitä, että kolme ihmistä istuu pöydän ääressä päättämässä kaikista korkean tason lentokoneen teknisistä puolista, hän jyrähti.

Saksan, Ranskan ja Espanjan puolustusministerit eivät voineet kokoontua sovitusti lokakuussa Berliinissä sopimaan riitaa Ranskan hallituskriisin takia. Nyt Saksan ja Ranskan puolustusministerit tähtäävät ongelman ratkaisemiseen vuoden loppuun mennessä.