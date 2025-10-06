Air Baltic lentänyt Suomeen jo 30 vuotta, uusi yhteys avautuu keväällä

Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic juhlii Helsingin ja Riian välisen reittinsä 30-vuotista historiaa. Vuonna 1995 alkanut reitti oli aikanaan lentoyhtiön toinen suora kansainvälinen reittilentoyhteys. Nykyään lentoyhtiö lentää jopa neljä lentoa päivässä näiden kahden kaupungin välillä.
– Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana lentomme kahden pääkaupungin välillä ovat tarjonneet luotettavia yhteyksiä sekä liike- että lomamatkailijoille. Suomi on yksi suurimmista markkinoistamme, ja tavoitteenamme on jatkaa läsnäolomme laajentamista maassa tarjoamalla vahvat yhteydet Eurooppaan ja sen ulkopuolelle laajan verkostomme kautta, Air Balticin verkostonhallinnan varatoimitusjohtaja Mantas Vrubliauskas sanoo tiedotteessa.
Tällä hetkellä lentoyhtiö lentää Suomessa Helsingin lisäksi Tampereelle, Turkuun ja Kittilään. Ensi vuoden maaliskuun lopulla Air Baltic avaa uuden lentoyhteyden Riian ja Oulun välillä.
Nykyään lentoyhtiö yhdistää Baltian maat 80 kohteeseen Euroopassa, Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Kaukasuksen alueella.