Aiotko ampua ilotulitteita uutenavuotena? Muista nämä asiat

Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Hämeen poliisi ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue muistuttavat tiedotteessaan uudenvuoden juhlintaan liittyvistä säännöistä. Uuttavuotta juhlitaan keskiviikkona 31. joulukuuta.

Etenkin ilotulitteita ammuttaessa riskit kannattaa ottaa jo etukäteen huomioon, tiedotteessa korostetaan. Vastuu ilotulitteiden turvallisesta käytöstä on aina sen käyttäjällä, ja ilotulitteita saa käyttää vain 31.12 klo. 18–1.1. klo. 02 välisenä aikana. Ilotulitteet aiheuttavat vuosittain useita vaaratilanteita, tulipaloja ja hoitoa vaativia vammoja. Ilotulitteista aiheutuu tyypillisesti erilaisia silmä-, kasvo- ja käsivammoja. Vammat voivat pahimmillaan olla vakavia ja elinikäisiä.

Tärkeää on muistaa riittävä turvaetäisyys ihmisiin, rakennuksiin ja ajoneuvoihin. Katsojilla suojalasit ovat tärkeitä. Ilotulitteita ei tule käsitellä päihtyneenä eikä niitä saa koskaan suunnata kohti ihmisiä, viranomaiset muistuttavat. Sopiva paikka ilotulitteiden käyttämiseen on aukea, joka on riittävän etäisyyden päässä rakennuksista ja ihmisistä. Vallitsevat sääolot on syytä ottaa uutenavuotena huomioon.

Toimimatonta ilotulitetta ei tule lähestyä ennen kuin savuamisen loppumisesta on kulunut 15 minuuttia. Myös roskien keräämisessä on ennen ilotulitteeseen koskemista syytä varmistua, että se on varmuudella sammunut.

Vuodenvaihde on yksi vilkkaimmista päivistä alkoholin kulutuksessa. Tiedotteessa muistutetaan liiallisen päihtymyksen lisäävän riskiä tapaturmiin, onnettomuuksiin ja ajattelemattomaan käyttäytymiseen. Ilotulitteet ja päihteet ovat vaarallinen yhtälö, myös nuorilla. Viranomaiset muistuttavat ilotulitteiden ostamisen ja luovuttamisn alaikäiselle olevan lain mukaan kiellettyä. Alkoholi ei myöskään kuulu alle 18-vuotiaan nuoren elämään, tiedotteessa todetaan. Aikuisia kehotetaan pitämään yhteyttä juhlistaviin nuoriin.