Venäjä ampui kymmeniä ohjuksia Ukrainaan

Venäjä on ampunut risteilyohjuksia Ukrainaan. Sosiaalisessa mediassa leviävät videot ja kuvat (alla) näyttävät osumia ainakin pääkaupunki Kiovaan. Alueelta on raportoitu useita räjähdyksiä.

Venäjän strategisten pommikoneiden kerrottiin nousseen taivaalle tiistaina iltapäivällä. Pian koko Ukrainan alueella alettiin antaa ilmahälytyksiä. Ohjuksia ammuttiin ainakin 30. Ukrainan ilmapuolustus tulitti venäläisohjuksia.

Venäjän on odotettu jatkavan Ukrainan siviili-infrastruktuuriin kuten energialaitoksiin ja vedenjakeluun kohdistuvia iskujaan Hersonin tappion jälkeen.

⚡️Massive missile attack! Missiles have entered our airspace. Today Russians will try to repeat the 10th of October. Air raid alert all over Ukraine, except Crimea. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 15, 2022

❗️Explosions are reported in Kyiv and Kyiv region. Air defence works in Sumy and Odesa regions. — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) November 15, 2022

Russian missle, Kyiv Region pic.twitter.com/Y44MXZ3jkK — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 15, 2022

#BREAKING: Explosions reported in Kyiv, Ukraine, following suspected Russian cruise missile strikes. pic.twitter.com/aCbBdBD8JI — Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 15, 2022

Ukrainian air defenses say Russia has launched a barrage of 30 cruise missiles at Ukraine. One may have managed to strike Kyiv. https://t.co/jmR3YAZ7fE — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) November 15, 2022