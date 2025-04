”Käytännössä sama tulos kuin mitä saimme viimeksi”

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo saapui sunnuntaina odottamaan kunta- ja aluevaalien tuloksia puolueensa vaalivalvojaisiin Ostrobotnia-talolle.

Hän nosti esiin tuoreet mielipidemittaukset, joiden mukaan SDP olisi menettänyt aiemmin selvän johtoasemansa. Kärkisijasta käydään tiukkaa kamppailua kokoomuksen loppukirin vuoksi.

– Kannatusmittaukset kertovat, että me olemme tulleet lujaa sieltä takaa, ja meidän 5 700 kuntavaaliehdokasta ja yli tuhat aluevaaliehdokasta ovat tehneet todella hyvällä fiiliksellä töitä. Viestit ovat positiivisia ja aika iloisia eri puolilta. Uskon, että se näkyy vaalipäivän äänissä, Petteri Orpo sanoi Ylelle.

Orpo arvioi äänestysaktiivisuudella olevan suuri merkitys kunta- ja aluevaalien lopputulokseen.

– Kyllä sillä tulee olemaan iso merkitys, että kuka on saanut kannattajansa liikkeelle. Koen sen niin, että kokoomuslaiset ja kokoomuksen äänestäjät haluavat lähteä puolustamaan sitä vastuullista politiikan tekoa, jota kokoomus tekee kuntatasolla, aluepolitiikassa ja valtakunnan tasolla.

Petteri Orpo vertasi vaalikamppailua urheiluun.

– Ainahan tämä jännittää. Tämä on vähän kuin urheilua, että tehdään työtä isolla joukkueella. Ja sitten on se hetki ja finaali, jossa katsotaan, että miten käy, Orpo sanoi.

Ennakkoäänten perusteella SDP saisi kuntavaaleissa 24,3 prosenttia, kokoomus 21,1 prosenttia ja keskusta 16,2 prosenttia. SDP:llä kasvua viime vaaleihin olisi 6,6 ja kokoomuksella laskua 0,3 prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliiton kannatus oli 11,0 ja vihreiden 10,2 prosenttia, kun äänistä on laskettu 38,3 prosenttia. Perussuomalaiset ovat perässä 6,7 prosentilla ja RKP 4,3 prosentilla. Kristillisdemokraatit saivat kuntavaalien ennakkoäänistä 3,5 prosenttia.

Aluevaaleissa SDP on kärjessä 23,6 prosentilla, kun ääniä on laskettu 51,3 prosenttia. Keskusta on toisena 20,4 prosentilla ja kokoomus kolmantena 19,6 prosentilla.

Petteri Orpo kommentoi ennakkoäänten tuloksia vaalivalvojaisissa.

– No, 21 prosenttia kuntavaaleissa tässä vaiheessa on käytännössä sama tulos kuin mitä saimme viimeksi. Eduskuntavaaleissa olemme saaneet väen liikkeelle. Ratkaisevaa on nyt se, että miten vaalipäivänä on äänestetty. Tiukkaa on. Demareilla on kaulaa, mutta kaikki on vielä mahdollista. Katsotaan, miten laskenta etenee, Petteri Orpo sanoi.

– Kokoomus on pitänyt pintansa. Me olemme saaneet omat liikkeelle. Nyt katsotaan, miten menee, Orpo jatkoi.

LUE MYÖS:

Tulosseuranta: Alue- ja kuntavaalit 2025