Aiheuttiko kaukaisen tähden räjähdys matkustajakoneen hätälaskun?

Korkeaenergisten partikkelien virta kaukaisesta supernovasta on saattanut aiheuttaa matkustajakoneen äkillisen lentokorkeuden menetyksen, jonka vuoksi ohjaamomiehistö toi koneen hätälaskuun. Tapaus sattui 30. lokakuuta JetBlue-yhtiön Airbus A320 -koneelle matkalla Meksikon Cancunista Yhdysvaltain New Jerseyn Newarkiin.

Saatavilla olevien raporttien mukaan kone putosi yhtäkkiä alaspäin ilman mitään ilmeistä syytä Floridan yläpuolella. Vaikka ohjaamomiehistö sai koneen nopeasti takaisin hallintaansa, ainakin 15 ihmistä loukkaantui, mikä pakotti päätökseen tehdä hätälasku Tampan kansainväliselle lentoasemalle.

Marraskuun lopussa Airbus antoi tiedotteen, jonka mukaan Auringon voimakas radiosäteily voi korruptoida kriittisen datan A320-sarjan ohjausjärjestelmässä. Tämän vuoksi valmistaja asetti 6000 A320-konetta lentokieltoon ohjelmistopäivityksen ajaksi haavoittuvuuden poistamiseksi.

On kuitenkin merkillepantavaa, että 30. lokakuuta Auringon säteilytasot eivät brittiläisen Surreyn yliopiston avaruussään ja säteilyn asiantuntijan Clive Dyerin mukaan olleet korkeat eivätkä lähelläkään tasoja, jotka voisivat vaikuttaa lentokoneen elektroniikkaan. Auringon säteilyvaikutuksia lentokoneiden elektroniikkaan jo vuosikymmeniä tutkinut Dyer uskoo, että koneeseen saattoi iskeä kosminen säteily – jostain kaukaisesta tähden räjähdyksestä peräisin ollut korkeaenergisten partikkelien virta, joka oli saattanut kulkea avaruudessa miljoonia vuosia ennen saapumistaan Maahan.

– Kosminen säteily voi vaikuttaa moderniin mikroelektroniikkaan ja muuttaa [mikro]piirin tilan. Se voi aiheuttaa yhden bitin vaihtumisen nollasta ykköseksi tai ykkösestä nollaksi. Se voi sekoittaa informaation ja saada asiat menemään pieleen. Mutta se voi vioittaa myös laitetta, jos se indusoi sähkövirran ja polttaa sen, hän selitti.

Kosmisen säteilyn määrä nousee usein, kun massiiviset tähdet räjähtävät supernovina elinkaarensa lopussa. Räjähdykset kiihdyttävät protonivirtoja syösten ne valon nopeudella maailmankaikkeuden läpi. Kosmista säteilyä tulee Maahan jatkuvasti vaikuttaen ilman molekyyleihin ja tuottaen myoneja, korkeaenergisiä neutroneja ja positroneja, jotka vaikuttavat elektroniikkaan. Myös Auringon energiapurkaukset tuottavat niitä, mikä johti myös Airbusin päätökseen ohjelmistopäivityksestä marraskuun puoliväliin osuneen aurinkomyrskyn jälkeen.