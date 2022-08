Agentiksi epäilty nainen matkusti ”valokuvaajien” seurassa Eurooppaan

Kaksi venäläistä ja yksi ukrainalainen on pidätettiin lauantaina Albaniassa ilmeisesti epäonnistuneen vakoiluoperaation jälkeen. Maan puolustusministeriön mukaan kohteena oli sotilastukikohta ja asetehdas maan keskiosissa.

Yksi vakoojista oli ottanut kuvia Gramshissa sijaitsevasta kohteesta ja käyttänyt vartijoihin lamauttavaa suihketta. Tiedotteen mukaan laitosta käytettiin vanhojen asejärjestelmien purkamiseen. Kaksi sotilasta loukaantui yrittäessään estää tunkeutumista.

Albanian pääministeri Edi Raman mukaan kaikkia kolmea henkilöä epäillään vakoilusta. Tukikohta sijaitsee 70 kilometrin päässä venäläisturistien suosimasta rantakohteesta. Kylmän sodan aikana laitoksessa valmistettiin AK-47-rynnäkkökiväärejä, Guardian-lehti kertoo.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri arvioi tapauksen osoittavan, että viisumien myöntämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

– Venäläiset agentit ovat yrittäneet tai onnistuneet sabotoimaan ammustuotantoa Tshekin tasavallassa ja Bulgariassa, nyt ilmeisesti myös Albaniassa. Ehkäpä niiden viisumien kanssa kannattaa olla tarkkana, Pekka Toveri tviittaa.

Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozev nostaa esiin paikallismedian tietoja, joiden mukaan yksi pidätetyistä olisi matkustanut useita kertoja rajan yli ”valokuvaajien” seurassa. Yksi heistä pidätettiin tammikuussa Egyptissä ja vapautettiin vasta Venäjän ulkoministeriön väliintulon seurauksena.

Vakoilusta epäilty nainen kirjoitti aiemmin blogissaan matkustavansa paljon. Hän vakuutti, ettei matkustelua rahoita ”minkään maan ulkomaantiedustelu”.

– On mahdollista, että kyseessä on hyvin rahoitettu harrastajakuvaajien ryhmä, joka matkustelee ympäri maailman ja kirjoittaa blogeja. Tai kyseessä voi olla erittäin hyvä taustatarina tiedustelulle, Grozev tviittaa.

I am agnostic at this point as to whether this is an intel operation. However, it matches the goals: deniable (at least until you pepper-spray the guards), and done before. Btw, one of the 160 FSB kurators that ran the Ukraine project was a female blogger-photographer.

