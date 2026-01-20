95 prosenttia suomalaisista käyttää älylaitteita, ikä ei ole enää este

Suomalaiset ovat aktiivisia digipalvelujen käyttäjiä. Digi- ja väestötietoviraston (DVV) teettämän tutkimuksen mukaan jopa 95 prosentilla suomalaisista on käytössään älypuhelin tai tabletin.

Ikä ei yksin määritä digitaitoja: yli 75-vuotiaista vastaajista 80 prosenttia käyttää älylaitetta.

– Suomalaiset ovat osaavia digipalvelujen käyttäjiä. Ikä ei ole este, mutta palveluiden pitää olla helppokäyttöisiä ja saavutettavia. Tukea on tarjottava oikea-aikaisesti, jotta kukaan ei jää kehityksen ulkopuolelle. Kansalaisten arjen haasteiden ymmärtäminen on kehittämisen perusta, sanoo ylijohtaja Timo Salovaara Digi- ja väestötietovirastosta tiedotteessa.

Moni ratkaisee digiongelmat itsenäisesti, mutta joka kolmas digipalveluita käyttämätön kertoo tarvitsevansa apua niiden käyttöönotossa. Haasteina mainittiin palveluiden vaikeaselkoisuus, tekniset ongelmat ja epävarmuus.

Tutkimus tuo esiin kansalaisten selkeät odotukset digipalveluille: helppokäyttöisyys, turvallisuus ja sujuva asiointi eri laitteilla ovat tärkeimpiä tekijöitä. Lisäksi saavutettavuus eri käyttäjäryhmille ja ymmärrettävät ilmoitukset korostuvat.

– Rakennamme palveluita yhdessä käyttäjien kanssa ja testaamme niitä loppukäyttäjillä. Tavoitteena on, että palvelut toimivat arjessa ja ovat aidosti saavutettavia kaikille, Salovaara sanoo.