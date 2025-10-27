92-vuotias presidentti sai jatkokauden, Kamerunissa pelätään levottomuuksia

Kamerunin 92-vuotias presidentti Paul Biya on julistettu lokakuun puolessavälissä pidettyjen presidentinvaalien voittajaksi, ilmoittaa maan perustuslakineuvosto.

Biya sai 53,7 prosenttia äänistä, kun hänen päähaastajansa Issa Tchiroma Bakary sai 35,2 prosenttia äänistä.

Bakary oli aiemmin julistautunut voittajaksi ja syytti presidentinvaalien tulosta epäselväksi.

BBC:n mukaan suurin osa maan pääkaupungin Yaounden kaupoista ja kouluista on suljettu levottomuuksien pelossa. Ainakin neljä ihmistä kuoli sunnuntaina yhteenotoissa turvallisuusjoukkojen kanssa.

Opposition kannattajat ovat uhmanneet mielenosoituskieltoa ja sanoneet, että hallitseva puolue haluaa ”varastaa voiton” heiltä.

Maailman vanhin valtionpäämies Biya aloittaa nyt kahdeksannen virkakautensa. Hän nousi ensimmäisen kerran presidentiksi vuonna 1982. Sitä ennen hän toimi seitsemän vuotta Kamerunin pääministerinä.

Presidentin vaalikausi on seitsemän vuotta. Mikäli Biya istuu tulevan kautensa loppuun asti, hän olisi lopettaessaan vuonna 2032 vain paria kuukautta vaille 100-vuotias.

Kamerun on Länsi-Afrikassa sijaitseva noin 30 miljoonan asukkaan öljynviejämaa.

Biyaa kuvaillaan ”poissaolevaksi presidentiksi”. Hän oleilee pitkiä aikoja ulkomailla ja viettää suuren osan ajastaan sveitsiläisessä hotellissa.

Asiantuntijoiden mukaan Kamerunin yhteiskunta on murenemassa: epäoikeudenmukaisuus, eriarvoisuus, korruptio, varastelu, infrastruktuurin puutteet sekä ongelmat jätehuollossa ja terveydenhuoltojärjestelmä ovat herättäneet kansan parissa laajaa tyytymättömyyttä.