86-vuotias pappi sai 1470 euron sakon Venäjän asevoimien mustamaalaamisesta

Etelä-Venäjällä työskentelevä 86-vuotias pappi Viktor Pivovarov sai 1 470 euron sakon Venäjän asevoimien mustamaalaamisesta, kertoo itsenäinen venäläinen uutissivusto Mediazona.

Oikeustapaus sai alkunsa papin kirjoittamasta tekstistä, jonka mukaan ”Venäjällä ei ole mitään oikeutta hyökätä Ukrainaan ja miehittää sen alueita”.

Venäjällä on hyväksytty uusia lakeja sen jälkeen, kun Moskova aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa. Tämä rajoittaa aktivistien, toisinajattelijoiden ja opposition toimintaa.

Venäjän armeijan mustamaalaamisesta voi saada vuosien vankeusrangaistuksen.

