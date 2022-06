80 sotilasta pakeni ja vain kuusi jäi – Hyökkääjän tuska ääninauhalla

Ukrainan sotilastiedustelun julkaisema ääninauha kertoo karua kieltä venäläissotilaiden arjesta rintamalla.

Sotilaan kerrotaan puhuvan nauhalla äidilleen. Hän kertoo aluksi miehistönkuljetusvaununsa palaneen. Sotilas kuvailee menettäneensä samalla kaikki henkilökohtaiset tavaransa avaimiaan myöten.

– He lähtivät hyökkäämään eilen. Katsoin heidän suunnitelmaansa ja sanoin haistakaa p***a, en lähde mukaanne, pääsette hengestänne, sotilas selittää.

Äiti kysyy pojaltaan, mitä sitten tapahtui ja kuinka moni kuoli ja haavoittui.

– Kukaan ei tiedä kaatuneista. Heidän mukaansa koko osasto meni p***ksi BTR:ssä [miehistönkuljetusvaunu]. Jäljellä on kolme haavoittunutta. Jotenkin he saivat yhteyden. Heidät kaikki hylättiin sinne. He, jotka pystyivät, onnistuivat jotenkin painumaan h****ttiin sieltä. V***u, he keksivät taas jotain p***aa, että hyökättäisiin. Näin sitä mennään. Pohdin joka tapauksessa jo pakenemista. He eivät päästä minua vapaille. Painukoot v****un, sotilas vastaa.

Seuraavaksi äiti kysyy, miksei poikaa päästetä lomalle. Hän vastaa, että hyökkäyksen takia.

– Mitä lomaa voisi saada hyökkäyksen aikana? He eivät maksa mitään, rotaatioita ei ole…

Tässä vaiheessa äiti toteaa pojalleen ykskantaan, että hänen tulisi vain lähteä pois. Poika jatkaa joukkojen olevan komentajille pelkkää tykinruokaa.

Lopussa äiti kysyy, kuinka monta miehistä on jäljellä.

– Noin 80 miestä vain painui h****ttiin. Meistä on jäljellä kuusi, kuuluu vastaus.

Venäjän sotilaiden kehno taistelumotivaatio ja alemman johdon huonot suoritukset ja aloitekyvyn puute ovat olleet arkipäivää sodan alusta alkaen. Rintamalta on tihkunut myös runsaasti tietoa niskuroinnista ja maksamattomista palkoista. Venäjän sotilailla on kerrottu lisäksi olevan pulaa perustarvikkeista kuten saippuasta ja vessapaperista.

Once again we are finding out how Russian soldiers are used as meat in the endless and meaningless attacks of Russian command. In this intercepted call, the soldier reveals his opinion of the plan proposed to him, which he ridiculed and refused to obey.https://t.co/B2LQaOX0sV https://t.co/enWbBeMI64 pic.twitter.com/01mxLI1DLR

— Dmitri 🇺🇦 (@mdmitri91) June 26, 2022