67000 suomalaisen tuet jumissa – TE: Ruuhka viivyttää maksuja

Noin 67 000 opiskelijan tuet ovat maksamatta Kelan ruuhkautumisen takia. Asiasta kertoo Talouselämä.
Ruuhkautumisen vuoksi opintotuen ja asumislisän hakemusten käsittelyajat ovat pidentyneet. TE:n mukaan tilanne koskee korkeakouluhakemuksia.
Kelan opintoetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Marianne Schauman-Lindberg Kelasta kertoo, että taustalla on elokuun alussa voimaan astunut lakimuutos. Silloin korkeakouluopiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisän piiriin.
– Opiskelijaryhmässä on eniten yksinasuvia ja onkin arvioitu, että ainakin 150 000 opiskelijaa tulee hakemaan asumislisää, kertoo Schauman-Lindberg TE:lle.
Kelan tavoitteena on saada ruuhkat purettua syyskuun alussa. Suurin osa korkeakouluopiskelijoista aloittaa opiskelunsa syyskuussa, jolloin heidän tukiensa maksu myös alkaa.
Toisen asteen opiskelijoiden hakemusten osalta ollaan Kelan asettamassa 14 päivän tavoiteajassa.