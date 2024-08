Patrialta tilattu lähes 700 panssaroitua ajoneuvoa

Defence Partnership Latvia, Patrian enemmistöomistama yhteisyritys, luovutti ensimmäisen Latviassa valmistetun panssaroidun Patria 6×6 -ajoneuvon Latvian puolustusvoimille Ādažin sotilastukikohdassa järjestetyssä tilaisuudessa maanantaina.

Latvian puolustusministeriö tilasi Patrialta vuonna 2021 yli 200 panssaroitua Patria 6×6 -ajoneuvoa toimitettavaksi vuoteen 2029 mennessä.

Tapahtumaan osallistuivat Latvian puolustusministeri Andris Sprūds, Defence Partnership Latvian ja Patria Latvian hallituksen puheenjohtaja Uģis Romanovs ja kansalliskaartin väliaikainen komentaja, eversti Gunārs Vizulis.

– Viimeisen neljän vuoden aikana Latvia on osallistunut monikansalliseen yhteiseen Common Armoured Vehicle System (CAVS) -hankkeeseen. Nyt olemme saavuttaneet hankkeen merkittävimmän virstanpylvään – ensimmäisen Latviassa paikallisesti valmistetun panssaroidun ajoneuvon toimituksen Latvian puolustusvoimille, totesi Romanovs.

– Valmieran tuotantolaitoksen avauduttua toukokuussa keskitymme Latvian panssaroitujen ajoneuvojen tilaukseen, mutta työskentelemme myös aktiivisesti muiden NAF:n kyvykkyyden kehittämishankkeiden parissa vahvistaen näin sekä Latvian puolustusvoimien taistelukykyä että Latvian teollisuutta ja taloutta kokonaisuutena, hän jatkoi.

Toukokuun lopussa Latvian Valmierassa avattiin panssaroitujen ajoneuvojen tuotantolaitos, jossa on suunniteltu valmistettavan noin kolmekymmentä panssaroitua Patria 6×6 -ajoneuvoa vuosittain. Valmieran Patria 6×6 -ajoneuvojen tehdas on ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa Baltiassa.

Patria 6×6 -ajoneuvo valittiin alustaksi monikansallisessa CAVS-yhteishankkeessa, johon jo nyt osallistuvat Suomi, Latvia, Ruotsi ja Saksa. CAVS-hankkeeseen liittyvät Patria 6×6 -toimitukset ovat käynnissä Latvian lisäksi myös Suomeen ja Ruotsiin, ja ajoneuvot ovat jo operatiivisessa käytössä.

Patria on saanut tilauksia lähes 700:sta Patria 6×6 -ajoneuvosta, joista noin 200 on jo toimitettu. Hanke on avoin myös muille Euroopan maille, joilla on samankaltaiset vaatimukset muiden osallistuvien maiden hyväksynnällä.

Exciting milestone! 🎉 The very first Latvian-made Patria 6×6 vehicle has been handed over to the Latvian National Armed Forces in a ceremony at the military base “Ādaži” on 5th of August. Distinguished guests of honor attending the event included Minister of Defence of the… pic.twitter.com/v526qu0Bp1

— Patria Group (@group_patria) August 6, 2024