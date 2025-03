Kymmenien hybridi-iskujen jäljet vievät Venäjälle

Euroopassa on tehty vuosien 2024–2025 aikana 60 hybridi-iskua, joiden jäljet johtavat Venäjälle. Asia ilmenee Euroopan yleisradiounioni Ebun tutkivan ryhmän raportista. Asiasta kertoo muun muassa Ruotsin yleisradio SVT.

Suuri osa iskuista on kohdistunut Itä-Euroopan maihin ja varsinkin Baltian maihin ja Puolaan. Niitä on tehty paljon myös Saksassa ja jonkin verran Ruotsissa ja Suomessa.

Venäjän hybridisodankäynnin odotetaan suuntautuvan yhä enemmän Pohjoismaihin.

– On vain ajan kysymys, milloin painopiste siirtyy Pohjoismaihin. (Vladimir) Putin on selvästi ilmoittanut, että Natoon liittymisellämme on seurauksia, arvioi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun strateginen neuvonantaja Henrik Häggström SVT:lle.

Ebun tutkivan ryhmän raportin mukaan epäiltyjen hybridi-iskujen takana olevat toimijat ottavat yhä suurempia riskejä. On myös merkkejä siitä, että iskuissa on käytetty aiempaa väkivaltaisempia menetelmiä.

– Venäjä harjoittaa tämän tyyppistä toimintaa meitä vastaan ja näemme, että he ovat valmiita ottamaan yhä suurempia riskejä. Hybridi-iskut ovat keino saavuttaa tavoitteita ilman, että tarvitsee ryhtyä perinteiseen sotaan, sanoo Ruotsin sotilastiedustelupalvelun johtaja Thomas Nilssonin.

– Venäjä haluaa hajottaa Natoa ja EU:ta, heikentää yhteiskuntiamme ja kylvää epäluottamusta.

Viranomaislähteiden mukaan Venäjä käyttää iskuissa yhä enemmän välikäsiä eli niin sanottuja proxy-toimijoita. He voivat olla esimerkiksi elämäntaparikollisia, jotka suorittavat erilaisia tehtäviä maksua vastaan.

Raportissa hybridi-iskuilla tarkoitetaan muun muassa sabotaaseja, vaikuttamisoperaatioita ja kyberhyökkäyksiä. Vakoilu on rajattu tarkastelun ulkopuolelle.