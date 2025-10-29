5000 kotitaloutta mukana – uusi sovellus seuraa ostoksiasi

Kansainvälinen markkinatutkimus- ja data-analytiikkayritys Yougov perustaa Suomeen noin 5 000 kotitalouden kuluttajapaneelin, jonka avulla kerätään reaaliaikaista tietoa suomalaisten ostokäyttäytymisestä. Yritys kertoo asiasta tiedotteessa.

Hanke on osa Yougovin Pohjoismaiden kasvustrategiaa ja tukee tarkan ja vertailukelpoisen kuluttajadatan tuottamista päivittäistavarakaupan tarpeisiin.

Yougov rakentaa yhdessä Heco et al -yrityksen kanssa Suomeen uuden päivittäistavarakauppaa palvelevan paneelin, johon aiotaan rekrytoida 5 000 kotitaloutta. Yhtiöillä on jo muissa Pohjoismaissa vastaava paneeli, jossa kerätään kuluttajille suunnatun sovelluksen kautta päivittäistavarakauppaan liittyvää dataa kaupan alan toimijoiden ja brändien käyttöön. Paneelista tekee ainutlaatuisen se, että siinä hyödynnetään Heco et al:n kehittämää sovellusta, jonka avulla kuluttajat voivat yhdistää kanta-asiakastilejään ja seurata omaa osto- ja tuotedataansa.

Yritykset puolestaan saavat kuluttajapaneelista arvokasta tietoa tuotteidensa kehittämiseen. Mukana olevien kuluttajien kauppaostokset anonymisoidaan ja muunnetaan kaupanalan toimijoiden päätöksentekoa palvelevaksi markkina-analytiikaksi.

Suomen paneeli on osa Yougovin yli 29 miljoonan kuluttajan muodostaa kansainvälistä verkostoa, joka toimii 63 markkinalla. Lanseeraus on osa Yougovin laajempaa eurooppalaista datankeruun kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on tarjota yrityksille ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa kulutuskäyttäytymisen muutoksista. Toiminta käynnistyy Suomessa vuoden 2026 aikana.