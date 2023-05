360 työhakemusta ilman paikkaa – Yle: Kokemukset ikäsyrjinnästä yleisiä

Moni yli 50-vuotias työnhakija on kokenut syrjintää työnhakuprosessin aikana, selviää Ylen keräämissä kokemuksissa.

Syrjinnän esiintymistä on todennettu myös erilaisten tutkimushankkeiden kautta, kertoo Tampereen yliopiston tutkijakoulun tutkimusjohtaja Pirjo Nikander.

Syrjintää voivat kokea myös nuoret, työuraa aloittavat, mutta eniten syrjintää näyttäisi kohdistuvan vanhempiin työnhakijoihin.

– On aika paradoksaalista, kuinka lyhyt ”oikeaikäisyys” työelämässä loppujen lopuksi on. Ensin pitäisi olla tarpeeksi ikää ja kokemusta, että saisi töitä ja ylennyksiä, ja sitten onkin hyvin nopeasti liian vanha ylennettäväksi tai palkattavaksi, Nikander sanoo.

Työnhaussa ei välttämättä saa suoraa palautetta ja silloin syrjintää voi olla vaikea todistaa.

– Meidän tutkimusaineistossa on seurattu Postista irtisanottuja. Joillekin on sanottu työhaastattelussa suoraan, että olet liian vanha, emme me voi sinua ottaa. Mutta eihän sellaista mihinkään kirjata.

Yle haastatteli 51-vuotiaana työttömäksi jäänyttä Petri Heikkaa. Heikka on sittemmin työllistynyt, mutta kertoo hakeneensa ennen nykyistä työpaikkaansa 360 muuta paikkaa.

Usein työhakemuksen lähettämisen jälkeen kutsua haastatteluun ei kuulunut lainkaan.

– Kun seurasin miten paikoille kävi, huomasin, että niihin valittiin enintään 30–35-vuotiaita. En ollut ajatellut, että ikäni voisi olla este.

Heikka kertoo kohdanneensa työnhaussa tilanteita, jossa omaa ammattitaitoa ja jaksamista työssä on kyseenalaistettu iän perusteella.

– Pidin itseäni ammattilaisena, mutta kokemukseeni ja osaamiseeni ei kiinnitettykään huomiota. Ensimmäisten työttömyyskuukausien aikana laihdutin 25 kiloa, ja olo oli kuin nuorella varsalla. Silti työnhaussa minua pidettiin raihnaisena ja oppimiskyvyttömänä, Heikka kertoo.

Heikka uskoo, että suurin osa yli 50-vuotiaista työttömistä haluaisi töihin. Päättäjiltä hän toivoo toisenlaisia poliittisia päätöksiä, jotta kaikkien tietotaito saadaan käyttöön.