20000 pyörävarkautta vuodessa – asiantuntija neuvoo, miten suojaat pyöräsi

Erityisesti arvokkaat sähköpyörät houkuttelevat rikollisia, ja vahinkosummat ovat kasvussa. Keskinäisestä Vakuutusyhtiöstä Turvasta kerrotaan, millaisilla keinoilla pyörän saa parhaiten turvaan ja miten GPS-jäljitin voi parantaa mahdollisuuksia saada pyörä takaisin, vaikka se ei kunnollista lukkoa korvaakaan.

Suomessa poliisille tehdään vuosittain noin 20 000 ilmoitusta polkupyöriin ja niiden tarvikkeisiin liittyvistä varkauksista.

– Polkupyörien varkauksien määrissä on ollut selvää kasvua viime vuosina. Kuluvana vuonna myös pyörävarkauksien vahinkosummat ovat olleet merkittävässä kasvussa, mitä selittää se, että yhä useammalla on käytössään arvokas sähkö- tai maastopyörä, joka myös vakuutetaan kattavammin. On todella tärkeää käyttää hetki hyvän säilytyspaikan etsimiseen ja pyörän lukitsemiseen, kertoo Turvan korvausasiantuntija Jenni Tihveräinen.

Varkauksien ehkäisy lähtee kunnollisesta lukituksesta

– Polkupyörä tulee lukita aina, kun sen jättää parkkiin – myös sisätiloissa. Vakuutusyhtiön hyväksymäksi lukoksi käy lukko kuin lukko, sillä valitettavasti paraskaan lukko ei aina estä ammattimaisia varkaita, jos saalis on riittävän houkutteleva. Järeä lukitus voi vaikeuttaa ja hidastaa varkaan toimintaa, Tihveräinen muistuttaa.

Runkolukko on hyvä alku, koska rikottuna se mutkistaa varastetun tavaran myyntiä. Tavallisen vaijerilukon taas saa kevyilläkin pihdeillä poikki.

Hyvä vaihtoehto on esimerkiksi U-lukko, aisalukko tai järeä kettinkilukko, jonka voi kiinnittää pyörän rungosta esimerkiksi telineeseen. Tämä estää pyörän nostamisen kyytiin ilman vaivaa.

Yhä useampi pyöränomistaja turvautuu myös digitaalisiin ratkaisuihin. GPS-jäljitin auttaa jäljittämään varastetun pyörän nopeasti, ja varkaudenestotarrat voivat arveluttaa varasta niin, että pyörä jää rauhaan.

Nämä keinot eivät korvaa lukitusta, mutta voivat parantaa mahdollisuuksia ehkäistä varkaus tai saada pyörä takaisin varkauden jälkeen.

Valitse pyörän paikka viisaasti

Taloyhtiöiden pyörävarastotkaan eivät ole täysin turvallisia, koska niihin pääsee myös ihmisiä, joilla omat ja muiden tavarat menevät sekaisin.

– Taloyhtiöt voivat yhdessä parantaa pyörien säilytysturvallisuutta. Turvallisuutta voidaan lisätä entisestään esimerkiksi parantamalla pyöräkellareiden lukituksia ja harkitsemalla videokameravalvontaa, joka auttaa varkaiden kiinnijäämisessä, Tihveräinen sanoo.

Jos jätät pyöräsi kotipihalle, harkitse silloinkin suojaisampaa paikkaa, josta se ei näy ohikulkijoille. Jos mahdollista, säilytä pyörää lukittuna omassa varastossa tai autotallissa.

Kadunvarsia ja tiettyjä paikkoja, joista fillari tunnetusti lähtee herkästi kiertoon, kannattaa välttää. Kauppareissun ajaksi voi olla fiksumpaa parkkeerata pyörä vilkkaan kadun kuin syrjäkadun varrelle, jolloin varkaalla ei jää tilaisuutta näperrellä pyörän kimpussa katseilta piilossa.

Ehkäise ja varaudu pyörävarkauteen

1. Lukitse polkupyörä aina, myös sisätiloissa.

2. Käytä laadukasta runkolukkoa, U-lukkoa tai kettinkilukkoa.

3. Kiinnitä pyörä johonkin kiinteään rakenteeseen.

4. Irrota arvokkaat lisävarusteet tai akku, jos mahdollista.

5. Valitse säilytyspaikka huolella, erityisesti riskialttiiksi tiedetyissä paikoissa.

6. Säilytä ostokuitit. Pyydä kauppakirja tai kuitti myös käytetystä pyörästä.

7. Ota pyörästä valokuva ja kirjaa pyörän runkonumero ylös.