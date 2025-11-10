2000 kolumbialaista liittyy sotaan Ukrainan puolelle

Ukraina on solminut värväyssopimuksen 2000 Kolumbian kansalaisen kanssa. He tulevat auttamaan kriittisen miehistöpulan täyttämisessä. Joillain alueilla venäläisten miesylivoima on tällä hetkellä seitsenkertainen.

Saksalaismedia Die Weltin mukaan monilla tulijoista ei ole minkäänlaista sotilastaustaa, mutta jotkut ovat palvelleet Kolumbian erikoisjoukoissa tai Kolumbian tai Brasilian poliisivoimissa. Värvätyt saavat vähintään kuukauden mittaisen koulutuksen ennen rintamalle lähettämistä.

Yhteensä noin 8000 vapaaehtoista 65 maasta on liittynyt Ukrainan maavoimiin, useimmat aluepuolustusjoukkojen Kansainvälisen legioonan kautta. Ulkomaalaisten värväystä on tehostettu, kun joukkojen täydentämisessä on tullut haasteita, koska palvelukseen voidaan määrätä vain 25-vuotiaita ja sitä vanhempia ukrainalaisia ja 18–22-vuotiaiden on annettu poistua maasta.

Ukraina tarjoaa värväytyjille 3000 euron kuukausipalkkaa, joka houkuttelee miehiä varsinkin Kolumbiasta, jossa palkkataso on murto-osan Ukrainan tarjoamasta. Taloustieteilijä Roman Sheremetan mukaan 348 kolumbialaista on kaatunut Ukrainassa 27. lokakuuta 2025 mennessä.

Etelä-Korean tiedustelu ilmoittaa, että syyskuusta 2025 lähtien Pohjois-Koreasta on lähetetty Venäjälle Ukrainan rajalle 6000 miestä. Soulin mukaan vähintään 600 pohjoiskorealaista on kaatunut ja tuhansia haavoittunut ukrainalaisia vastaan käydyissä taisteluissa. Tällä hetkellä Venäjän asevoimien palveluksessa kerrotaan olevan noin 10 000 pohjoiskorealaista.

Pohjois-Korea saa lähettämiensä sotilaiden ja ampumatarvikkeiden vastineeksi Moskovalta ruokaa, polttoainetta, taloudellista tukea ja sotilasteknologiaa. Yhteistyö auttaa Pjongjangia ydinaseen ja ballististen ohjusten kehittämisohjelmien edistämisessä. Pakotteita valvova MSMT-ryhmän mukaan Pohjois-Korea valmistautuu vielä jopa 40 000 ”työläisen” – mukaan lukien kyberspesialistien – lähettämiseen Venäjälle.