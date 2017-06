Venäläisprofessori: Vladimir Putinin hallinto on halvautumassa

Venäjän yhteiskunnallisen vakauden taustalla on ollut sanaton sopimus poliittisten vallanpitäjien ja muun eliitin välillä. Presidentti Vladimir Putinin hallinto on mahdollistanut eliitin taloudellisen vaurastumisen, ja eliitti on puolestaan sitoutunut kuuliaisuuteen Kremliä kohtaan. Nyt sopimus on professori Valeri Solovein mukaan peruuttamattomasti tuhoutunut.

Tilalle presidentti Vladimir Putinin hallinto tarjoaa nyt sitkeyttä ja yksituumaisuutta geopoliittisten haasteiden edessä. Tämä ei kuitenkaan ole omiaan luomaan entisenlaista innostusta, Moskovan valtiollisessa kansainvälisten suhteiden instituutissa (MGIMO) työskentelevä Solovei arvioi.

Ulkoministeriön alaisuudessa toimiva MGIMO on yksi Venäjän arvostetuimmista akateemisista instituutioista.

Venäjän politiikalta puuttuu Solovein mielestä tällä hetkellä strateginen tavoiteasetanta. Poliittisten linjausten tarkoitus ja tavoitteet koetaan sen vuoksi epäselvinä.

”Ilmeinen yhteentörmäys”

Taloudellisten resurssien ja kannustimien puute on Valeri Solovein mukaan johtanut niiden korvaamiseen kurittavilla sanktioilla, joita perustellaan muun muassa korruptionvastaisella taistelulla. Niiden logiikka jää kuitenkin hämäräksi, joten lojaliteetin vahvistamisen sijasta ne pikemminkin tuottavat pelkoa ja johtavat hallinnon halvaantumiseen.

Palauteyhteys Venäjän kansalaisten ja valtiojohdon välillä on professori Solovein mielestä vaurioitunut katastrofaalisella tavalla, professori Solovei sanoo.

– Viranomaiset vastaavat poliittisiin protesteihin sorrolla, mikä voi johtaa vastakkainasettelun kierteeseen, hän sanoo.

– Ilmeinen yhteentörmäys eri valtakeskusten välillä heikentää järjestelmän toimintakykyä kokonaisuudessaan ja lisää tuntuvasti riskiä tehdä strategisesti vaarallisia päätöksiä.

Muodollisten instituutioiden puutetta on Solovein mukaan kyetty aiemmin kompensoimaan eliittien sisäisellä epämuodollisella viestinnällä. Nyt myös nämä totutut viestintäkanavat ovat häiriintyneet ja lakkaavat toimimasta, hän sanoo.

Professori Solovei esitti arvionsa radioasema Eho Moskvyn verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessaan aiemmin tällä viikolla.

Solovein näkemykset ovat viime vuosina herättäneet useaan otteeseen kansainvälistä huomiota. Marraskuussa 2016 hän arvioi, että presidentti Putin olisi jättämässä tehtävänsä tämän vuoden kuluessa. Haastattelu, jossa hän arvionsa esitti, poistettiin sittemmin The Moscow Timesin verkkosivuilta.

Solovei ei ole Venäjän sisäisen yhteiskuntasopimuksen murtumista koskevine näkemyksineen yksin, vaan teemasta on puhuttu viime vuosina yhä enemmän sekä Venäjällä että lännessä.

Lojaliteettisiteen katkeamista ja sen heijastuksia käsitteli muun muassa tunnettu Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti Verkkouutisten viimesyksyisessä haastattelussa.

– On ennakoitavissa, että jännite Vladimir Putinin ja muun eliitin välillä kasvaa. En usko, että hän voi jatkaa presidenttinä seuraavan kautensa loppuun. Mitä sen jälkeen, se jää nähtäväksi, Prahan kansainvälisten suhteiden instituutissa toimiva Galeotti totesi tuolloin.

Toimittaja: HEIKKI HAKALA