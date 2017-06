Pohjois-Korea yllätti ja julkaisi listan vaatimuksia Yhdysvalloille

Pohjois-Korean Intian suurlähettilään mukaan Kim Jong-unin johtama eristäytynyt diktatuurin voikin olla valmis neuvottelemaan ydinaseohjelmastaan, jos Yhdysvallat vastavuoroisesti suostuu maan esittämään vaatimuslistaan.

– Jos vaatimuksiimme suostutaan, voimme neuvotella esimerkiksi asekokeiden lopettamisesta, suurlähettiläs Kye Chun Yong totesi WION:n haastattelussa.

Asiasta kertoo Yahoo News. Juttu on julkaistu myös International Business Timesissa.

Kommentti on yllättävä. Pohjois-Korean linjana on viime aikoina ollut, ettei se neuvottele ydinaseistaan. Maa on myös pettänyt aiemmat vastaavat ydintestisopimukset.

Kye avasi haastattelussa vaatimuksia Yhdysvalloille. Eräs keskeisimmistä olisi amerikkalaisten ja eteläkorealaisten joukkojen yhteisharjoitusten lopettaminen.

Pohjois-Korean mielestä puolustusharjoitukset ovat todellisuudesssa invaasiovalmisteluja.