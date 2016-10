Naton hätätilaharjoitukset Montenegrossa, Venäjä tuo joukkoja naapurimaa Serbiaan

Nato järjestää hätätilaharjoitukset Montenegrossa samaan aikaan, kun Venäjän joukot osallistuvat sotaharjoitukseen naapurimaa Serbiassa.

Amerikkalaisen CBS:n mukaan Naton viisipäiväisissä harjoituksissa keskitytään hätätilanteiden kuten esimerkiksi kemiallisten hyökkäysten tai tulvien torjuntaan. Harjoituksiin osallistuu 680 aseistamatonta henkilöä seitsemästä Nato-maasta ja kymmenestä Naton kumppanivaltiosta.

Venäjän joukot osallistuvat samaan aikaan Serbiassa 13-päivää kestäviin Slaavilainen veljeskunta 2016 -harjoituksiin. Keskiviikkona alkaviin harjoituksiin osallistuu Venäjältä 150 laskuvarjosotilasta, 50 ilmavoimien virkailijaa, kolme kuljetuskonetta ja tuntematon määrä serbialaisia ja valkovenäläisiä joukkoja.

Harjoitukset kertovat paljon maiden valitsemasta ulkopoliittisesta suunnasta. Siinä missä Serbia on lähentynyt Venäjää, on Montenegro kääntynyt yhä enemmän kohti länttä. Vain noin 600 000 asukkaan pikkuvaltio on Nato-jäsenyytensä loppusuoralla. Montenegron parlamentin on määrä hyväksyä jäsenyyssopimus lähiaikoina. Nato-valtioiden odotetaan hyväksyvän jäsenyys kevään aikana.

Naton ja Venäjän samanaikaiset harjoitukset osuvat mielenkiintoiseen hetkeen. Serbian, Montenegron ja Venäjän väliset jännitteet ovat kasvaneet merkittävästi Montenegron pari viikon takaisten vaalien jälkeen.

Mediassa on jopa pohdittu, tapahtuiko vaalien aikaan Venäjän masinoima vallankaappausyritys. Verkkouutiset on kertonut tapahtumista kattavasti tässä.

Montenegron viranomaiset pidättivät vaaliyönä 20 Serbian kansalaista. Heitä epäillään aseellisen vallankaappauksen yrityksestä. Pidätetyt olivat väitetysti aikeissa iskeä parlamenttitaloon ja kaapata tai surmata Montenegron pääministeri Milorad Djukanovic. Pidätettyjen joukossa oli Serbian poliisin erikoisjoukkojen entinen komentaja.

Serbiassa pidätettiin hieman myöhemmin useita kaappausyritykseen kytkettyjä henkilöitä. Heidän hallustaan on maan viranomaisten mukaan löydetty suuri määrä käteistä rahaa ja montenegrolaisia univormuja. Joidenkin pidätetyistä kerrotaan taistelleen Ukrainassa Venäjä-mielisten separatistien puolella. Joissain medialähteissä on kerrottu, että pidätetyt vakoilivat Montenegron pääministeri Djukanovicia.

Varsinainen Venäjä-kytkös syntyi viimeistään viime viikon lopulla, kun Serbian ja Venäjän mediat kertoivat Serbian karkottaneen salassa useita Venäjän kansalaisia. Syyksi kerrottiin kytkökset Montenegron tapahtumiin.

Venäjä on kiistänyt karkotukset, eikä asiaan ole tullut selvää vastausta Serbiastakaan.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n edellinen johtaja ja Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtaja Nikolai Patrushev lensi kuitenkin yllättäen tapaamaan Serbian ylintä valtiojohtoa samaan aikaan, kun tieto karkotuksista alkoi kiertää mediassa.

Serbian pääministeri Alaksandar Vucicin virka-asunnon läheltä löydettiin erikoisen tapahtumaketjun viimeisenä käänteenä salamurhajärjestelyistä kielivä asekätkö. Pääministeri virka-auton reitin varrelle metsään piilotettujen varusteiden joukossa oli muun muassa sinko ja kranaatteja.

Milorad Djukanovic on sittemmin ilmoittanut luopuvansa virastaan. Hänen tilalleen nousee todennäköisesti entinen tiedustelujohtaja, varapääministeri Dusko Markovic.