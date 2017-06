Virolainen kärkipoliitikko varoittaa toiveajattelusta Venäjä-suhteissa

Vuoropuhelu lännen ja Venäjän välillä on hedelmällistä vain niin kauan kuin molemmat osapuolet ovat kiinnostuneita siitä. Venäjän strategisia tavoitteita vuoropuhelu ei palvele, Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson arvioi.

– Heidän pitkän aikavälin strategianaan on Naton yhtenäisyyden horjuttaminen. Meidän on ymmärrettävä, että vuoropuhelu Venäjän kanssa on saavutettavissa vain uskottavan pelotteen avulla, hän sanoo.

Presidentti Vladimir Putinin Venäjä edustaa Mihkelsonin mukaan suoraa jatkumoa maan perinteiselle tavalle suhtautua ympäröivään maailmaan.

Marko Mihkelson esittää näkemyksiään aiemmin tällä viikolla julkaistussa blogikirjoituksessa.

Varoitus Tukholmassa kävi toteen

Mihkelson palauttaa mieliin dramaattisen puheenvuoron, jonka Venäjän nuori ja länsimyönteisenä pidetty ulkoministeri Andrei Kožyrev käytti joulukuussa 1992 pidetyssä Etykin ulkoministerikokouksessa Tukholmassa.

Kožyrev oli ensin todennut, että Venäjä kyllä jatkaisi länteen suuntautunutta politiikkaansa, mutta huomauttanut sen perinteiden olevan Aasiassa. Hän oli moittinut Natoa läsnäolostaan Baltiassa ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella.

Hän oli jatkanut toteamalla, että kaikki Etyjin periaatteet eivät olleet voimassa entisen Neuvostoliiton maaperällä, ja ilmoittanut Venäjän voivan puolustaa intressejään tällä alueella kaikin keinoin – myös sotilaallisesti.

Lopuksi Kožyrev oli vakuuttanut Venäjän olevan valmis rakentavaan yhteistyöhön, mutta varoittanut länsimaita puuttumasta sisäisiin asioihinsa.

Venäjän ulkoministerin jyrkkäsanaista puheenvuoroa oli ensin seurannut tyrmistynyt hiljaisuus. Sitten ilmeni, että hän oli halunnut vain muistuttaa siitä, mitä voisi olla edessä, jos länsimieliset poliitikot menettäisivät valtansa Venäjällä.

Se, minkä Kožyrev tarkoitti joulukuussa 1992 varoitukseksi, on Mihkelsonin mukaan nyt toteutunut.

– Venäjän asenteet tai toiminta eivät tällä hetkellä poikkea mitenkään siitä, mistä Kožyrev 25 vuotta sitten varoitti. Venäjä haluaa murentaa Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin perustan, joka muodostui Berliinin muurin kaaduttua, hän sanoo.

– Kreml johdattelisi mielihyvin Euroopan unionin ja Naton hajoamiseen, pitäisi Yhdysvallat valtameren takana ja “suomettaisi” koko Euroopan.

Yhä samoja taktiikoita

Verkkouutisille Marko Mihkelson tarkentaa käyttävänsä suomettumisen käsitettä sen kylmän sodan aikaisessa merkityksessä, ei viittauksena Suomen nykyiseen ulkopolitiikkaan.

– Valitettavasti Venäjä käyttää yhä samoja taktiikoita, työkaluja ja metodeja joita Moskova hyödynsi kylmän sodan aikana. Yksi Venäjän tavoitteista on menestyä taistelussa mielistä ja sydämistä myös aktiivisin toimin – tukemalla venäjämielisiä poliitikkoja ja ryhmiä kaikkialla läntisessä maailmassa, hän sanoo VU:lle.

Mihkelson varoittaa luomasta illuusiota Venäjän perusteellisesta suunnanmuutoksesta näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Nato-liittolaisten tuleekin hänen mukaansa keskittyä varmistamaan modus vivendi – tapa tulla toimeen sivilisaationsa erityisyyttä korostavan itäisen naapurinsa kanssa.

– Tämän strategisen tavoitteen saavuttamiseksi on äärimmäisen tärkeää turvata lännen yhtenäisyys ja puolustaa yksilönvapaudelle perustuvia arvoja. Naton Varsovan huippukokous heinäkuussa 2016 oli täsmälleen sitä, mitä puolustusliitto tarvitsi. Siellä muodostui vahva yhteinen näkemys sekä uhkista että niiden torjumiseksi tarvittavista toimista.

HEIKKI HAKALA