Maahantulijavirta Italiaan kiihtyy – oppositiopuolue tekee hallituksesta rikosilmoituksen

Viime perjantain, lauantain ja sunnuntain aikana mereltä poimittiin 8500 Italiaan pyrkinyttä tulijaa, kertoo sanomalehti La Stampa. Aluksista löytyi myös 13 ruumista.

Italian sisäministeriön mukaan 12. huhtikuuta mennessä maahan oli tullut jo 27 000 henkilöä Välimeren yli. Tässä on lisäystä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna lähes 24 prosenttia. Luvusta puuttuvat pääsiäisen ajan tulijat, joten heitä on jo reilusti yli 35 000.

Maahanmuuttajien ja pakolaisten virta on saanut aikaan jälleen poliittisen polemiikin Italiassa. Muukalaisvastaisen Pohjoisen liiton puheenjohtaja Matteo Salvinin mukaan "nyt on selvää, että laiton maahantulo on organisoitua ja rahoitettua".

– Tämän vuoksi olemme päättäneet tehdä rikosilmoituksen pääministeristä, ministereistä sekä merivoimien ja rannikkovartioston komentajista laittoman maahantulon suosimisesta, Salvini toteaa.

Myös Silvio Berlusconin johtaman keskustaoikeistolaisen Forza Italia -puolueen edustajat arvostelevat nykymenoa, jossa Italian laivasto ja rannikkovartiosto sekä kansalaisjärjestöjen alukset poimivat väkeä laivoihinsa läheltä Libyan rannikkoa ja kuljettavat heidät Italiaan.

Senaatin varapuhemies Maurizio Gasparri toteaa, että "jälleen tuhansia ihmisiä, joilla ei ole siihen oikeutta, rantautuu Italiaan epäonnistuneen syöttöketjun ihmissalakuljettajat – kansalaisjärjestöt – merivartiosto – sisäministeriö kautta. Tämä on (hallitsevan sosialistipuolueen) Demokraattisen puolueen allekirjoittama katastrofi".

Forza Italian senaattoriryhmän puheenjohtaja Paolo Romani viittaa lausunnossaan samaan asiaan. Hänen mielestään tämä "infernaalinen mekanismi" on katkaistava, koska se vain rohkaisee ihmissalakuljettajia.