Maailmankuulun tiedemiehen tilaisuus peruttiin – "on puhunut loukkaavasti islamista"

Entinen Oxfordin professori Richard Dawkins on tullut tunnetuksi tieteen, erityisesti evoluutiobiologian popularisoijana sekä uskontokriitikkona.

Dawkins oli kutsuttu Berkleyn KPFA-radiokanavan isännöimään tilaisuuteen puhumaan muistelmateoksestaan A Brief Candle in the Dark.

KPFA päätti kuitenkin perua tilaisuuden ja perusteli tilaisuuden perumista lipun tilaisuuteen ostaneille näin:

– Olimme sopineet tämän tilaisuuden ainoastaan hänen uuteen, erinomaiseen tiedettä käsittelevään kirjaansa perustuen, kun emme tienneeet, että hän on loukannut – tviiteissään ja muissa kommenteissaan islamista – niin monia ihmisiä. KPFA ei hyväksy vihapuhetta.

Dawkins julkaisi KPFA:n perustelut omilla nettisivuillaan.

Dawkins totesi, että koko ajatus siitä, että hän olisi syyllistynyt loukkaavaan puheeseen islamista, on käsittämätön. Hänen mukaansa pienikin faktojentarkistus olisi paljastanut tämän radiokanavalle.

Dawkins toteaa kirjeessään radiokanavalle, ettei hän ole koskaan puhunut islamista loukkaavasti, mutta on sen sijaan kutsunut islamismia alhaiseksi.

Hän toteaa kritisoineensa islaminoppineiden evoluution ja tieteen vastaisuutta.

– Olen kritisoinut islamin vastenmielistä naisvihaa ja homofobiaa, olen kritisoinut uskosta luopuneiden murhaamista, vaikka he eivät ole syyllistyneet muuhun rikokseen kuin epäuskoon. Kaukana muslimeja vastaan hyökkäämisestä, ymmärrän – kuten te ehkä ette – että muslimit itse ovat islamismin alistavien julmuuksien pääasiallisia uhreja, etenkin musliminaiset.

Dawkins muistuttaa myös olevansa ahkera kristinuskon kriitikko, mutta ei hänen tilaisuuksiaan ole ikinä krisitinuskon kritisoimisen takia peruttu.

– Miksi annatte islamille vapaakortin? Onko sopivaa kritisoida kristinuskoa, mutta epäsopivaa kritioida islamia? Dawkins kysyy kirjeessään.