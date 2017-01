"Teilläkö ei ole lihaa? Ei, meillä ei ole kalaa." CIA:sta löytyi muistio neuvostovitsejä

Verkkouutiset on julkaissut tästä löytyviä useita Suomi-uutisia, jotka ovat peräisin nettiin tulleista CIA:n arkistoista. Salaisuusluokituksesta vapautuneiden tuhansien tiedostojen joukossa on myös Neuvostovitsejä apulaisjohtajalle -otsikoitu muistio.

Vitsimuistiosta ei ilmene sen ajankohta. Mihail Gorbatshovin ja Ronald Reaganin maininnat voivat viitata vuosiin 1987-88. Reaganin tiedetään esittäneen muutamia joukossa olevista vitseistä, oheisella videolla esimerkiksi toisen vitsin, jossa hän on itsekin mukana.

Muistio sisältää ainoastaan joukon vitsejä. Niitä on käännetty seuraavaan:

Työntekijä viinajonossa sanoo, että "minulle riitti, pidä paikkaa, menen ampumaan Gorbatshovin". Kaksi tuntia myöhemmin hän palasi. "Ammuitko hänet?". "Ei, jono siellä oli vielä pitempi".

"Mitä eroa on Gorbatshovilla ja Dubcekilla?". Ei mitään, mutta Gorbatshov ei vielä tiedä sitä.

Koululaisen viikottaisessa kirjoitusläksyssä luki "kissani sai seitsemän pentua, ne ovat kaikki kommunisteja". Saman pojan läksy viikkoa myöhemmin: "kissani kaikki seitsemän pentua ovat kapitalisteja". Opettaja muistutti pojalle, että edellisellä viikolla hän sanoi kissanpentujen olleen kommunisteja. "Mutta nyt ne ovat avanneet silmänsä".

Tsuktsilta kysyttiin mitä hän tekisi jos Neuvostoliiton rajat avattaisiin. "Kiipeäisin korkeimpaan puuhun", hän vastasi. Kysyttäessä syytä hän vastasi: "Jotta en jäisi vyöryn alle". Sitten häneltä kysyttiin mitä hän tekisi jos USA:n raja avattaisiin. "Kiipeäisin korkeimpaan puuhun, jotta näkisin ensimmäisen ihmisen joka on niin hullu että tulee tänne".

Arkangelilaisvitsin mukaan joku soitti KGB:lle pian ison tulipalon jälkeen. "Emme voi tehdä mitään. KGB paloi juuri maan tasalle", hänelle sanottiin. Viisi minuuttia myöhemmin hän soitti uudestaan ja sai kuulla että KGB paloi. Kun hän soitti kolmannen kerran, puhelinoperaattori tunnisti hänen äänensä ja kysyi "miksi soitatte koko ajan? Kerroin juuri että KGB on palanut". "Tiedän. Haluan vain kuulla sen".

Juna jossa ovat Lenin, Stalin, Hrustsev, Brezhnev ja Gorbatsov pysähtyy äkkiä kun kiskot loppuvat. Jokainen johtaja yrittää omaa, ainutlaatuista ratkaisuaan. Lenin kasaa työläiset ja viljelijät kilometrien päästä ja käyttää heitä hyväkseen rakentamaan lisää rataa. Stalin ampuu junan työntekijät kun juna ei edelleenkään liiku. Hrustsev rehabilitoi työntekijät ja määrää takana olevan kiskot irti ja laitettavaksi junan eteen. Brezhnev vetää verhot alas ja heiluu edestakaisin kuvitellen junan liikkuvan. Gorbatshov kutsuu mielenosoituksen veturin eteen ja johtaa huutajia: "Ei kiskoja! Ei kiskoja! Ei kiskoja!".

Ivanov: Anna lääketieteellinen esimerkki perestroikasta.

Sidorov (miettii): Entä vaihdevuodet?

Vanha nainen menee Gorispolkomiin kysymyksineen, mutta päästyään virkailijan toimistoon hän on unohtanut käynnin tarkoituksen. "Oliko se teidän eläkkeenne", virkailija kysyy. "Teidän asunnostanne?". "Ei, asun kolmen ihmisen kanssa kunnallisessa asunnossa, se on hyvä", hän vastaa. Äkkiä hän muistaa: "Kuka keksi kommunismin: kommunistit vai tiedemiehet?". Virkailija vastaa ylpeästi: "Mitä, kommunistit, tietenkin". "Niin ajattelinkin. Jos tiedemiehet olisivat keksineet sen, he olisivat ensin testanneet sitä koirilla".

Amerikkalainen kertoo venäläiselle että Yhdysvallat on niin vapaa että hän voi seisoa Valkoisen talon edessä ja huutaa "Ronald Reagan helvettiin". "Ei se ole mitään. Minä voin seistä Kremlin edessä ja myös huutaa: 'Ronald Reagan helvettiin'", venäläinen vastaa.

Mies menee kauppaan ja kysyy "teilläkö ei ole lihaa?". "Ei", myyjätär vastaa, "meillä ei ole kalaa. Se on kauppa tien toisella puolella jossa ei ole lihaa".

Mies ajaa vaimonsa ja pienen lapsen kanssa. Miliisi pysäyttää heidät ja puhalluttaa miehen. "Te olette juovuksissa", miliisi sanoo. Mies protestoi puhalluslaitteen olevan rikki ja kehottaa testaamaan vaimonsa. Hänkin on laitteen mukaan juovuksissa. Epätoivoissaan mies kehottaa poliisia testaamaan lapsensa. Kun hänkin vaikuttaa olevan juovuksissa, poliisi kohauttaa olkapäitään ja sanoo "kyllä, ehkä se on rikki", ja lähettää heidät menemään. Kuuloetäisyyden päässä mies sanoo vaimolleen "minähän sanoin ettei haittaa antaa lapselle viittä grammaa vodkaa".