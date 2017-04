Näistä viidestä maasta ISIS värvää eniten vierastaistelijoita

National Bureau of Economic Researchin selvityksen mukaan ISIS:n vierastaistelijoiden suurimmat lähtömaat löytyvät Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä.

Listauksesta kertoo Time-lehti.

1. Tunisia

Tunisia on ainoa maa, jossa arabikevät on johtanut ainakin osittaiseen demokratian vakiintumiseen. Kuitenkin jopa 6 000 tunisialaista on jättänyt kotimaansa ja lähtenyt ISIS-taistelijaksi. Kun luvun suhteuttaa Tunisian väkilukuun, on määrä maailman korkein.

2. Saudi-Arabia

Myös Saudi-Arabian kuningaskunta on suuri ISIS-vierastaistelijoiden lähde. Tiukkaa islamintulkintaa seuraavasta maasta taistelijoita on lähtenyt 2 500.

3. Venäjä

Venäjän presidentti Vladimir Putin on arvioinut, että Venäjältä ja muista entisistä Neuvostoliiton alusmaista on lähtenyt jopa 5 000 – 7 000 vierastaistelijaa. Osa asiantuntijoista pitää todellista lukua kuitenkin pienempänä.

4. Turkki

Noin 2 100 turkkilaista on matkannut maan etelärajan yli Syyrian ja Irakin konfliktialueille liittyäkseen ISIS:iin.

5. Jordania

Isoa pakolaiskuormaa kantavasta Jordaniasta ISIS-taistelijoita arvioidaan lähteneen 2 000. Vaikka maa on konfliktiherkässä Lähi-idässä, ovat terrori-iskut olleet Jordaniassa toistaiseksi kuitenkin harvinaisia.