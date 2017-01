Petteri Orpo KL:lle: On pakko tehdä enemmän

Kauppalehden haastattelussa valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toteaa, että yhden prosentin kasvulla ei luoda talouteen kestävyyttä. Hänen mukaansa nykykeinoilla ei päästä asetettuun 72 prosentin työllisyysasteeseen.

"Jos pystymme kevään budjettiriihessä tekemään lisää työllisyyttä parantavia uudistuksia, ja ne tuovat kestävää kasvua, meidän ei tarvitse leikata, vaikka emme olisi työllisyystavoitteessa", Petteri Orpo sanoo KL:lle.

Kokoomusjohtajan mukaan hallituksen piirissä tiedostetaan uudistusten välttämättömyys ja keinoja valmistellaan "laajalla rintamalla". Muussa tapauksessa edessä voivat olla 1-2 miljardin euron lisäleikkaukset.

Keinovalikoiman päällimmäisiä työkaluja on paikallinen sopiminen. Orpon mukaan paikallisen tai työpaikkakohtaisen sopimisen lisääminen voi parantaa kilpailukykyä jopa viisi prosenttia.

Hän ei ota kantaa, pitäisikö paikallista sopimista edistää lailla vai muilla keinoilla.

"Hallitus on sitoutunut paikallisen sopimisen edistämiseen. Meillä on aikaa käydä eri osapuolten kanssa keskusteluja siitä, miten asiassa edetään. Perusfakta on se, että tehdyt toimenpiteet eivät riitä työllisyysasteen riittävään kohoamiseen eikä julkisen talouden tervehdyttämiseen. On pakko tehdä enemmän".

Orpon mielestä paikallinen sopiminen ei ole työntekijöiden edun vastaista, pikemmin päinvastoin, edettäessä kohti parempaa ja joustavampaa työelämää.

Muiden ministereiden eriäviä näkemyksiä talouden tilasta valtiovarainministeri kommentoi toteamalla, että talouspolitiikka pitää perustaa faktoihin.

"On eri asia olla toiveikas ja kannustava, kuin perustaa päätöksiä toiveajatteluun”, Orpo sanoo KL:ssa.

"Ministeriön kansantalousosasto tekee keväällä ennusteen, joka muodostaa pohjan huhtikuiselle kehysriihelle. Mitä enemmän meillä on työllisiä, sitä vähemmän on myös julkisen talouden ongelmia".