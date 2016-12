Tavaravienti syöksyy synkästi mutta Danske Bank näkee valoa

Suomen tavaraviennin arvo heikkeni lokakuussa Tullin ennakkotilaston mukaan vuodentakaisesta kuusi prosenttia vajaaseen 4,5 miljardiin euroon.

Koneiden ja laitteiden viennin arvo laski jyrkästi lokakuussa, samoin kuljetusvälineiden vienti. Tullin mukaan laskua selittää osittain helikopteri- ja lentokonetoimituksista johtunut vahva viime vuoden vertailukuukausi.

Danske Bankin ekonomistit kuitenkin muistuttavat, että yritysten vientiodotukset näyttävät hieman aiempaa valoisammilta. He myös uskovat, että kilpailukykysopimus yhdistettynä kilpailijamaissa tapahtuviin palkankorotuksiin parantaa Suomen suhteellista asemaa pikku hiljaa.

Lisäksi euron heikentyminen auttaa heidän mukaansa kilpailtaessa EU:n ulkopuolella, vaikkakin he huomauttavat, että ruotsalaisilla yrityksillä on tällä hetkellä vielä suurempi valuuttakurssietu. Myös Venäjän taloustilanne on hiljalleen parantumassa.

Danske Bankin ekonomistit päivittävät suhdanne-ennusteensa joulukuussa.

– Vaikka vientiluvut pysyivät lokakuussa heikkoina, muiden viime aikojen lukujen valossa suhdanne-ennustetta jouduttaneen tarkistamaan hieman ylöspäin, Danske Bankin ekonomistit toteavat pankin tiedotteessa.

Toisaalta heidän mielestään talous kaipaisi kipeästi laivatilauksia laaja-alaisempaa viennin elpymistä. Pankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki muistuttaa vientiteollisuuden kärsivän edelleen keskittymisestä heikosti myyviin tuotteisiin kuten investointihyödykkeisiin ja paperiin, mutta myös kilpailukykyongelmista.

Tullin ennakkotietojen mukaan myös tavaratuonnin arvo väheni lokakuussa vuodentakaisesta kolme prosenttia hieman alle 4,7 miljardiin euroon. Kauppatase oli 190 miljoonaa euroa alijäämäinen.